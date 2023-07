Plus d’un cinquième des Britanniques disent avoir été victimes de constructeurs « cowboys »

PLUS d’un cinquième des propriétaires ont été victimes d’un commerce voyou.

Un sondage auprès de 2 000 adultes sur l’échelle de la propriété a révélé que ceux de Newcastle, Londres et Sheffield sont les plus susceptibles d’avoir été victimes d’une escroquerie de commerçant.

Cette maison a été laissée en désordre par les constructeurs de cow-boys 1 crédit

Ce sont les pires endroits du Royaume-Uni pour les commerçants douteux 1 crédit

Cependant, 23% ont avoué qu’ils choisiraient toujours l’artisan le moins cher proposé et courraient le risque, en raison du coût de la vie.

Et plus d’un quart (27 %) ont réservé un échange sans références d’approvisionnement.

Avec 24% ayant complètement ignoré les vérifications des antécédents.

Cela a laissé 33 % de ceux qui l’ont fait regretter leur décision de prendre des raccourcis et de renoncer à la recherche sur les métiers.

Kim Faura, chef de produit chez Checkatrade, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Récemment, nous avons entendu de nos métiers Checkatrade qu’on leur demandait de rectifier les problèmes créés par des métiers voyous et non qualifiés.

« Avec un propriétaire sur cinq ayant l’intention d’effectuer des travaux de rénovation cet été, il est essentiel qu’il fasse ses recherches avant d’embaucher un professionnel.

« Cela inclut non seulement de se référer à des annuaires comme le nôtre et nos avis en ligne, mais aussi de laisser un avis une fois qu’un travail est terminé.

« Cela nous aide à surveiller en permanence si les membres respectent la norme Checkatrade, notamment en s’engageant à effectuer un travail de qualité et équitable. »

L’étude a également révélé que 65% ont été au moins légèrement déçus par le travail effectué dans leur maison ou leur jardin, même s’ils ne décriraient pas nécessairement le travailleur comme un ouvrier voyou.

Avec des résultats de mauvaise qualité (62%) et en laissant un gâchis derrière (24%) les plus gros reproches.

Mais pour 20%, le plus gros problème était que le travail prenait beaucoup plus de temps que prévu initialement.

Et 17% ont estimé qu’ils avaient été surfacturés pour leur travail, selon les chiffres de OnePoll.

La plomberie s’est révélée être le métier le plus susceptible de laisser les propriétaires insatisfaits (24 %), suivi de la peinture et de la décoration (19 %) et des installations de salle de bain (17 %).

Près d’un cinquième (17%) ont également été déçus par les travaux effectués à l’extérieur, que ce soit dans le jardinage ou la clôture.

En ce qui concerne le travail insatisfaisant effectué par un commerce voyou, les gens se sont retrouvés en moyenne à perdre 1 150 £.

Avec six sur 10 (60 pour cent) disant qu’ils ont dû investir de l’argent supplémentaire pour réparer ou terminer le travail décevant laissé par un commerce voyou.

Pour en savoir plus sur les hotspots commerciaux voyous à travers le Royaume-Uni, visitez Checkatrade.

Konstantinos Katsikopoulos, professeur de sciences du comportement à l’Université de Southampton, a révélé le moment où les gens baissent leur garde et sont plus susceptibles d’inviter sans le savoir un commerçant voyou chez eux.

Combiné à ses recherches sur la gestion et la perception des risques, il a déterminé les éléments où les gens sont plus susceptibles de prendre un risque et d’embaucher une personne de métier non vérifiée.

Le professeur Katsikopoulos a déclaré: «En ce qui concerne la perception des risques et la prise de décision, les gens sont plus susceptibles de prendre des raccourcis en cas de stress, de pressions financières et même de faire confiance aux recommandations du bouche-à-oreille.

« Si vous vous trouvez dans ces scénarios, il est préférable de ne pas précipiter une décision, quel que soit le coût, et de toujours faire vos recherches. »