Cela fait plus d’un an que les conseillers municipaux et les résidents d’Ottawa ont demandé au gouvernement fédéral de renommer la promenade Sir John A. Macdonald – et un aîné autochtone a déclaré que l’absence de progrès était « bouleversante » et « ridicule ».

Les appels pour retirer le nom du premier premier ministre du Canada de la promenade se renouvellent ce mois-ci alors que les gens prévoient de marcher le long de la route en signe de protestation, mais aussi en souvenir des enfants décédés alors qu’ils fréquentaient le système des pensionnats du Canada.

« Il n’y a eu aucun progrès. Zéro », a déclaré Albert Dumont, un conseiller spirituel algonquin Anishinābe de Kitigan Zibi Anishinabeg près de Maniwaki, au Québec, qui a appelé le gouvernement fédéral à renommer la promenade en juin 2021 en raison du rôle de Macdonald dans la centralisation et l’expansion de la système des pensionnats.

“C’est très bouleversant.”

La promenade est gérée par la Commission de la capitale nationale (CCN), une société d’État qui gère de nombreuses routes, sentiers, parcs et autres espaces à Ottawa et Gatineau, au Québec.

Il s’agit d’une route à quatre voies qui s’étend à l’ouest du centre-ville d’Ottawa le long de la rive de la rivière des Outaouais – anciennement appelée promenade de la rivière des Outaouais avant d’être renommée Macdonald en 2012.

La rivière des Outaouais se reflète dans un panneau indiquant la promenade Sir John A. Macdonald à Ottawa le 2 juin 2021. Ce mois-là, les conseillers municipaux et les membres de la communauté ont demandé à la CCN de renommer la promenade, mais cela n’a pas encore été fait. (Jean Delisle/Radio-Canada)

« Macdonald était un politicien au cœur creux et au sang-froid. Il a vraiment passé à la vitesse supérieure pour effacer à jamais un segment de la population de ce pays », a déclaré Dumont.

Dumont a déclaré avoir parlé à un membre du personnel de la CCN la semaine dernière, qui l’a informé que le processus était “compliqué”.

La CCN a refusé une interview, mais dans un communiqué envoyé par courrier électronique, elle a déclaré que son travail “sur une proposition de révision du nom de la SJAM Parkway est en cours”. Un porte-parole a déclaré que la CCN a mis à jour sa politique de toponymie et inclura les perspectives autochtones dans son cadre pour refléter la diversité dans la région.

Dans un courriel obtenu par CBC à un autre résident autochtone inquiet plus tôt cet été, la CCN a déclaré qu’elle consulterait éventuellement le public sur la demande de renommer la promenade.

Dumont, un conseiller spirituel anishinabeg, dit qu’il ne voit pas la nécessité d’un “processus interminable” plein de consultations et de plans d’action sur l’opportunité de renommer ou non la promenade. (Hallie Cotnam/CBC)

“Un plan d’action a été créé pour guider le travail de l’équipe et décrit une approche pour la consultation publique et l’engagement des Autochtones”, indique ce courriel d’un gestionnaire de la CCN.

Dumont a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité d’un “processus interminable” plein de consultations et de plans d’action sur l’opportunité de renommer ou non la promenade.

“C’est un peu ridicule qu’ils disent même ces choses”, a déclaré Dumont. “Cela montre simplement ce qu’est la suprématie blanche. … Ils croient évidemment que la décision de John A. Macdonald de perpétrer le génocide était bonne, et ils sont d’accord avec lui pour que son nom soit là.”

Dumont prévoit de marcher du Musée canadien de la guerre à l’avenue Parkdale, le long de la promenade, et espère qu’environ 200 survivants des pensionnats et leurs familles se joindront à lui le matin du 30 septembre, qui est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. .

Monique Manatch, une gardienne du savoir des Algonquins du lac Barrière, marchera avec Dumont et a déclaré qu’il était « vital » de renommer la promenade.

“Macdonald ne devrait pas être célébré. Pas quand il était l’architecte du génocide culturel”, a déclaré Manatch. “J’aimerais les voir agir plus rapidement sur le changement de nom.”

Pamela Naymark prévoit également d’assister à la promenade et a déclaré que renommer la promenade est “un acte de réconciliation si facile”.

“Nous pouvons faire mieux”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvons envoyer un message en tant que Canadiens que nous n’honorons pas cet homme. … Il ne s’agit pas de culpabilité ou de blâme.”

REGARDEZ | Le prof explique le mouvement pour se détacher de quelques personnages historiques :

Beaucoup veulent «se tourner vers l’avenir» en renommant Sir John A. Macdonald Parkway, selon un professeur Veldon Coburn, qui enseigne les études autochtones à l’Université d’Ottawa, dit que les gens reconsidèrent quels personnages historiques représentent vraiment le Canada, ce qui conduit à renommer les bâtiments et les routes.

Veldon Coburn, qui enseigne les études autochtones à l’Université d’Ottawa, a déclaré qu’il y a eu “beaucoup de nombrilisme” parmi les communautés au sujet du passé colonial du Canada récemment, et beaucoup trouvent que Macdonald n’est “probablement pas la meilleure figure pour représenter leurs idéaux et une vision pour le Canada.

Au cours des dernières années, les statues de Macdonald ont été retirées des parcs et des centres-villes, et plusieurs écoles à travers le pays ont décidé ou envisagent de retirer le nom de Macdonald de leurs institutions.

“Je pense qu’il est temps”, a déclaré Coburn, membre de la Première nation algonquine de Pikwakanagan à Golden Lake, à propos du changement de nom de la promenade d’Ottawa.

Le chef exhorte la CCN à s’engager publiquement

Le chef de Kitigan Zibi, Dylan Whiteduck, a déclaré à CBC que des membres de sa Première Nation et de Pikwakanagan devaient rencontrer CNC cette semaine pour discuter de cette demande.

Il espère que ce sera la première de nombreuses rencontres impliquant les deux nations.

Le chef Dylan Whiteduck dit que les membres de Kitigan Zibi Anishinabeg rencontreront CNC pour renommer la promenade cette semaine, pour la première fois. (Jean-François Poudrier/Radio-Canada)

“[Our] les gens se sont historiquement rassemblés le long de ces frontières du [parkway]”, a-t-il dit. “C’est pourquoi nous devons faire partie de ces discussions.”

Whiteduck a déclaré que la CCN devrait s’engager publiquement à changer le nom de la promenade Sir John A. Macdonald et l’afficher sur son site Web.

“Nous croyons toujours fermement que le nom devrait être changé”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait écrit une lettre officielle à NCC dans le passé et qu’il n’avait pas reçu de réponse “favorable” à l’époque.

Le mois de mars aura lieu malgré le refus de CNC: aîné

Dumont suggère de nommer la route Kichi Zibi Parkway, le nom original Anishinābe de la rivière des Outaouais. Il a déclaré que la marche pacifique du 30 septembre visait à faire pression sur la CCN pour qu’elle agisse rapidement en renommant la promenade, mais plus important encore, en mémoire des enfants qui ont souffert et sont morts dans les pensionnats.

Dumont a partagé un e-mail de la CCN début septembre, déclarant que son groupe ne devrait pas poursuivre la marche.

Le coordonnateur des opérations de la CCN cite des «raisons logistiques et de santé et sécurité» pour lesquelles il ne peut pas approuver la promenade du groupe le long de la promenade, en raison d’un autre événement à grande échelle qui se déroule sur les plaines LeBreton, à côté de la portion de la promenade Dumont prévoit de continuer à marcher. Le membre du personnel a proposé de discuter d’autres dates pour la marche.

“La CCN ne va pas nous arrêter”, a déclaré Dumont, qualifiant sa position d’irrespectueuse.

Dumont prévoit de faire une promenade le long de la promenade le 30 septembre de chaque année, jusqu’à ce qu’elle soit renommée.

“J’ai 72 ans, et si je vis jusqu’à 172 ans, je vais le faire chaque année.”