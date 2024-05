Plus drôle, plus pointu et plus punk rock que jamais

Cela a été un il y a longtemps que le monde n’a pas eu de nouvelles Nous sommes des pièces de dame – qu’il s’agisse du groupe punk britannique fictif entièrement féminin et entièrement musulman ou du charmant Britcom à propos du groupe. La série a commencé à être diffusée sur Peacock en juin 2021, et ce fut l’une des meilleures émissions de cette année-là. Cet automne, une deuxième saison a été annoncée, avec des citations enthousiastes de la créatrice/scénariste/réalisatrice de la série, Nida Manzoor. Et puis… silence radio. Il n’y avait aucune autre nouvelle sur quand, ni même si, la deuxième saison arriverait jusqu’au début de cette année. Et pendant un moment, il me sembla que Nous sommes des pièces de dame était destiné à être une énième petite émission engloutie par Peak TV.

Mais enfin, la nouvelle saison est là. Et j’ai le plaisir de le signaler Nous sommes des pièces de dame ne souffre en aucun cas du syndrome du deuxième album. Les nouveaux épisodes sont aussi drôles, accrocheurs et attachants que le premier lot. Qu’ils soient aussi bons sans l’écart, ou si Manzoor finissait par avoir besoin de ce temps supplémentaire, elle a trouvé des moyens d’approfondir les personnages et leurs relations sans perturber ce qui fonctionnait au milieu de la pandémie.

Même si trois années se sont écoulées pour nous, cela ne fait que quelques mois pour le groupe. Notre narratrice, la guitariste anxieuse Amina (Anjana Vasan), nous raconte ce qui se passe avec elle, la chanteuse Saira (Sarah Kameela Impey), la bassiste Bisma (Faith Omole), la batteuse Ayesha (Juliette Motamed) et le manager Momtaz (Lucie). Maison courte). Après un été de tournée en Angleterre dans un camping-car, le groupe a développé, comme le dit Amina, « un public aux proportions non négligeables ». Ils sont presque devenus aussi populaire, car leur modeste succès inspire un autre groupe punk musulman, Second Wife, qui organise un choc culturel entre les millénaires et la génération Z, tout en soulevant la question de savoir si la scène musicale britannique peut soutenir ne serait-ce qu’un seul groupe comme celui-ci, sans parler de deux.

Au milieu de ce moment excitant et effrayant pour le groupe, chaque membre doit faire face à diverses difficultés personnelles. Ayesha, par exemple, est en lune de miel avec sa nouvelle petite amie, mais hésite toujours à faire son coming-out à ses parents. Amina, quant à elle, a terminé son doctorat en microbiologie et a vaincu le trac qui la faisait vomir alors qu’elle se produisait devant un public. Sa confiance retrouvée l’inspire à entrer dans sa propre « ère de méchante », et parfois, cette attitude conduit à de grands écarts par rapport à sa norme – comme sa volonté de sortir avec un charmant musicien blanc. Dans d’autres cas, c’est juste une Amina de plus en plus audacieuse, comme lorsqu’elle écrit la première nouvelle chanson de la saison, « Jimmy Ate My Yogurt », où elle parle d’un collègue ennuyeux et inclut les paroles « Je répondrai à ton e-mail à une heure raisonnable.

Choix de l’éditeur

Les chansons de la première saison ont le juste équilibre entre être vraiment bonnes mais aussi ridicules : « Béchir à la belle barbe » fait son entrée dans le Top 20 du Pierre roulante liste des meilleures chansons interprétées par de faux groupes. De nouveaux numéros comme « Jimmy Ate My Yogurt » et « Malala Made Me Do It » écrit par Bisma s’inscrivent dans cette admirable tradition.

. Et la série continue d’utiliser énormément le don d’Anjana Vasan pour jouer l’anxiété pour rire, même si elle trouve de nouvelles notes comiques à jouer pour le reste de l’ensemble, comme Sarah Kameela Impey recevant un long riff burlesque lorsque Saira réagit mal à la rencontre. une de ses idoles musicales. Même si Vasan est toujours le leader incontesté, c’est une saison plus égalitaire partout, et le travail des acteurs de soutien le justifie largement.

« Malala Made Me Do It » est une chanson country, mais la série et le groupe ont tendance à avoir une définition très large de ce qui est qualifié de punk. Et la chanson mène à une apparition de Malala elle-même. Mais comme c’était le cas il y a une saison,

Nous sommes des pièces de dame

reconnaît que derrière les bêtises fréquentes se cachent des idées sérieuses. Bisma est aux prises avec certaines des exigences contradictoires du fait d’être à la fois noir et musulman, qui sont toutes jouées honnêtement (et bien). L’idole de Saira, quant à elle, rejette la production du groupe comme un tas de « chansons musulmanes drôles » qui gaspillent la plateforme qu’ils se sont créée. Alors que Saira s’efforce d’écrire de nouveaux morceaux plus honnêtes et plus stimulants, les autres membres du groupe, ainsi que divers agents et producteurs intéressés à les amener au niveau supérieur, se demandent si c’est ce que veut le public. Bisma avance un argument convaincant selon lequel l’existence même d’un groupe composé de femmes qui leur ressemblent est politique, tandis que Saira commence à se demander si cela suffit à une époque où il peut être si précaire d’être une femme musulmane dans un monde largement non musulman. Espace musulman.

En rapport

C’est une grande question consciente que Manzoor demande à ses personnages de se poser, et il y a un danger que la série amusante sur les chansons musulmanes amusantes devienne trop dramatique pour son propre bien. Heureusement, Manzoor est assez intelligent pour soulever les questions sans y noyer la comédie.

Tendance C’est une émission excellente, amusante et intelligente, et une frénésie rapide, même s’il faut commencer par cette première saison. Il mérite une suite qui soit qualifiée de plus grande que « non insignifiante ». Les six épisodes de