Plus d’occasions de sortir cet été – Shaw Local

1 – Plongez dans l’histoire ce week-end à Ottawa. La troisième exposition militaire annuelle d’Ottawa est prévue de 9 h à 17 h le samedi et de 8 h à 13 h le dimanche, au 3277 E. 18th Road. Une reconstitution de la lutte contre les incendies de la Seconde Guerre mondiale, des convois militaires tactiques et une vue rapprochée de véhicules militaires d’époque – et quelques possibilités de balade – font partie des activités. Appelez le 815-434-5897 ou rendez-vous sur le groupe Facebook du Salon militaire d’Ottawa pour plus d’informations.

2 – Regardez du théâtre en direct à Princeton ce week-end. Le Festival 56 présentera “A Gentleman’s Guide to Love and Murder” qui s’ouvrira vendredi et se poursuivra jusqu’au samedi 30 juillet. La pièce s’aventure dans l’Angleterre édouardienne, où le petit Monty Navarro découvre qu’il est le huitième dans la lignée de la famille D’Ysquith. fortune. Monty essaie de faire tomber ses parents sans méfiance sans se faire prendre afin qu’il puisse assurer sa position de prochain comte de Highhurst. Cette aventure meurtrière comprend de la musique et un seul acteur jouant les huit héritiers condamnés. Pour les billets, visitez www.festival56.com et cliquez sur l’onglet billetterie. La billetterie est également joignable au 815-879-5656 de 12h à 17h du lundi au samedi et une heure avant chaque représentation. Le théâtre est situé au 316 S. Main St.

3 – Regardez un film flottant vendredi dans la campagne d’Ottawa. Skydive Chicago présentera son Movie on the Pond à partir de 21 h environ au 3215 E. 1969th Road, Ottawa. Apportez un maillot de bain, des bouées et des serviettes lors de votre visite. Le tiki sera ouvert pour le dîner et les boissons. En cas de pluie, le film, qui reste à déterminer, sera projeté dans le salon. Aller à https://skydivechicago.com/events/movie-on-the-pond/ pour plus d’informations ou composez le 815-433-0000.

4 – Assistez à un spectacle d’un groupe communautaire au Pérou, à Princeton ou à Spring Valley. Le Princeton Community Band, sous la direction d’Ann Lusher, présentera son cinquième concert de la saison estivale à 18 h dimanche au Soldiers and Sailors Park. Ce concert sera dédié au regretté Dr Gary Hoelle, ancien membre du groupe. Le groupe municipal de Spring Valley se produira à 19 h vendredi au lycée Hall et le groupe municipal du Pérou a un spectacle prévu à 19 h samedi au Maud Powell Plaza.

5 – Mangez de la glace et soutenez les jeunes musiciens de Streator. Le Streator Grade School Band organisera sa fête de la crème glacée et son concert à 17 h vendredi au Plumb Pavilion de City Park. Après le spectacle, Heritage Park accueillera Nutzy Mac pour le concert Jammin’ at the Clock de 18 h à 20 h. La série de concerts Jammin’ at the Clock se poursuit tous les vendredis soirs jusqu’au 26 août à Heritage Park.

