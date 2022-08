Plus d’itinéraires ajoutés au système de transport en commun de Kelowna pour l’année scolaire

Kelowna revient à plus de 80 % d’achalandage moyen par rapport à la période d’avant la pandémie

À l’approche de la nouvelle année scolaire, BC Transit renforce le système de transport régional de Kelowna.

À compter du 4 septembre, le système passera du service d’été au service d’automne, ce qui signifie :

Trajets supplémentaires sur les lignes 1 Lakeshore, 6 Glenmore/UBCO Express, 8 University/College et 97 Okanagan;

Les itinéraires qui desservent les écoles de la maternelle à la 12e année seront ajustés pour répondre aux demandes ;

Rétablissement du service sur les lignes 4 Pandosy/UBCO Express et 13 Quail Ridge.

D’autres services pourraient être ajoutés, selon la pénurie de main-d’œuvre en cours.

L’achalandage de Kelowna s’est rétabli plus rapidement que la moyenne provinciale à plus de 80 % des niveaux d’avant la pandémie. Dans l’ensemble de la Colombie-Britannique, la moyenne est d’environ 75 %.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC TransitDistrict régional de Central OkanaganVille de KelownaVille de West Kelowna