Plus d’investissements, moins d’ingérence : comment la Chine entre dans « l’hémisphère américain »

Après des décennies d’abus de la part de Washington, certains pays d’Amérique latine semblent trouver l’approche de Pékin attrayante

Comme l’indique un article de Forbes, la Chine “la liste des incursions latino-américaines est longue et frappante” et “Washington doit encore gérer une grande partie de la réponse. Il poursuit en notant qu’au cours des 21 années qui se sont écoulées depuis l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), “Le commerce chinois avec l’Amérique latine a augmenté à un taux annuel impressionnant de 31% en moyenne pour atteindre l’équivalent d’environ 450 milliards de dollars par an.”

La Chine est maintenant «Le plus grand partenaire commercial de l’Amérique du Sud et le deuxième après les États-Unis pour le commerce avec toute l’Amérique latine.” Il a “a signé des accords de libre-échange avec trois pays, le Chili, le Costa Rica et le Pérou et a entamé des négociations avec l’Équateur en février dernier.”

Tout cela se passe dans une région où, comme le décrit l’article, les États-Unis “a exercé une hégémonie presque illimitée.« Depuis près de 200 ans, en fait, les États-Unis ont fait de la domination sans précédent des Amériques l’un de leurs principaux objectifs de sécurité et de politique étrangère, en vertu de ce qu’on appelle la doctrine Monroe. Pour ce faire, il a lancé une série sans fin de guerres, de coups d’État et d’autres formes d’ingérence politique.

Mais cela n’empêche pas les pays de la région de basculer vers la Chine. La domination américaine n’a été synonyme de prospérité ou de stabilité pour pratiquement aucun pays d’Amérique latine. En fait, cela a souvent été synonyme de pauvreté, d’inégalité et de chaos. Alors que Pékin n’a pas de plans spécifiques pour « dominer politiquement » l’Amérique latine, les liens croissants entre les deux régions du monde sont le produit du fait que le continent sud-américain a été entraîné par le néolibéralisme brutal pendant des décennies – la même raison qui est à l’origine d’un raz-de-marée de gouvernements de gauche au pouvoir dans un pays après l’autre. Le nouveau président du Brésil, Lula, n’est que le dernier exemple en date, et il prend la tête d’un pays confronté à un profond déclin économique. Il ne fait aucun doute qu’il renforcera son partenariat avec la Chine dans le cadre des BRICS.

Lire la suite Le président chinois Xi envoie un message aux militaires

Pour les pays d’Amérique latine, les États-Unis ne sont pas un gardien ou un surveillant bienveillant mais un partenaire abusif qui ne se soucie pas de leurs intérêts respectifs. La tentative des États-Unis de détenir le pouvoir dans l’hémisphère occidental (ce que les responsables américains ont l’habitude d’appeler “notre” hémisphère) s’accompagne d’une conviction selon laquelle, pour convenir aux États-Unis, ses voisins devraient rester pauvres, divisés et faibles. Peut-on imaginer, par exemple, que le Brésil puisse s’élever et devenir un État riche capable de défier la puissance économique et militaire des États-Unis ? L’Amérique du Sud a également été un «cobaye» pour l’exploitation économique menée par les États-Unis et l’imposition forcée du radicalisme du marché libre, en particulier dans les années 1980 avec le FMI. Ceci est, bien sûr, avantageux pour les entreprises américaines, dont la domination et le capital empêchent les économies locales de se développer ou de rivaliser véritablement. Le manque de perspectives de vie crée par la suite une « fuite des cerveaux » de talents immigrés aux États-Unis eux-mêmes.

La politique étrangère de la Chine, cependant, est différente. Alors que les États-Unis se sont largement concentrés sur « l’ouverture » ​​des marchés d’autres pays pour les dominer, Pékin se décrit comme offrant une voie mutuelle vers le développement en apportant l’expertise de son propre modèle et ce qu’il décrit comme “gagnant-gagnant” la coopération. Pour ce faire, la Chine offre un accès au marché à son énorme base de consommateurs de 1,4 milliard de personnes, tout en offrant des prêts et l’expertise d’entreprises publiques pour assembler rapidement des infrastructures, telles que l’énergie et les transports, sans conditions politiques. Ce sont des avantages que les États-Unis et leurs alliés, en raison de différences idéologiques et structurelles, ne peuvent tout simplement pas offrir.

L’investissement de la Chine ne vient pas complètement sans conditions politiques attachées. Pékin refuse de traiter avec les gouvernements qui reconnaissent l’indépendance de Taïwan, et au cours des 20 dernières années, de nombreux pays d’Amérique latine ont retiré cette reconnaissance. Ces nations ont apparemment trouvé cela moins conséquent que l’influence plus directe et perturbatrice de leur voisin du nord beaucoup plus proche – ou ont montré une compréhension de base de la souveraineté nationale et de la non-ingérence, une compréhension qu’ils n’ont pas vue de Washington.

Comme le note l’article de Forbes : « Outre les prêts directs aux gouvernements, la plupart des investissements chinois se sont concentrés sur le développement énergétique, le raffinage du pétrole et la production d’électricité. Actuellement, Power China a 50 projets en cours dans 15 pays d’Amérique latine. Depuis que les États-Unis ont placé la Chine comme leur premier rival géopolitique, ils ont longtemps cherché à fournir un “alternative” à l’initiative “la Ceinture et la Route”, s’engageant à investir des milliards dans les infrastructures des pays en développement. L’Argentine a été le dernier pays d’Amérique latine à rejoindre Belt and Road, après l’avoir fait au début de cette année. L’un des principaux projets sur lesquels les deux pays travailleront ensemble est une centrale nucléaire.

Lire la suite La Chine critique la politique commerciale américaine

Les alternatives proposées par les États-Unis et d’autres pays du G7 ont été en grande partie rhétoriques, trop dépendantes de la bonne volonté du secteur privé et commercialisées sous un cycle sans fin de noms changeants et de phrases rhétoriques, depuis le “réseau point bleu » à « Reconstruire en mieux » au “Partenariat pour l’infrastructure mondiale et l’investissement.” Peu d’entre eux semblent tenir, alors que Belt and Road est une vision globale et clairement détaillée avec une cohérence dans ce qu’elle veut réaliser. La Chine peut commercialiser ses avantages, tandis que les États-Unis n’ont d’autre cause, motivation ou vision que de simplement s’opposer à ce que fait la Chine. Par conséquent, il n’a jamais plaidé de manière convaincante pour que les pays d’Amérique latine cessent de s’associer à Pékin.

Compte tenu de ce qui précède, si les États-Unis envisagent sérieusement de concurrencer la Chine en Amérique latine, ils devraient essayer moins d’ingérence politique et plus d’investissements. Deux siècles d’interventions américaines et de changements de régime n’ont pas fait un continent prospère ou satisfait, mais ont laissé une myriade d’économies stagnantes qui n’ont jamais dépassé ce que l’on appelle le «piège du revenu intermédiaire» en raison de systèmes politico-économiques qui enracinent le statut quo, ou dans le cas de Cuba et du Venezuela, sont constamment écrasés par les sanctions. Pékin offre une alternative solide et cohérente, qui s’accompagne d’un accès au marché, d’investissements dans les infrastructures et d’un plan pour l’avenir. C’est difficile de s’y opposer.