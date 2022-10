Plus d’interrogatoires demandés à l’assistant de Trump dans l’enquête de Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Le ministère de la Justice cherche à nouveau à interroger un associé de Donald Trump qui a été vu sur des images de caméras de sécurité en train de déplacer des boîtes de documents classifiés dans le domaine de l’ancien président en Floride, selon une personne proche du dossier.

Walt Nauta a déjà été interrogé par des enquêteurs examinant la mauvaise gestion potentielle de documents gouvernementaux classifiés à Mar-a-Lago et les procureurs veulent lui parler à nouveau alors qu’ils essaient de comprendre comment les boîtes ont été déplacées d’une salle de stockage de la propriété, a déclaré la personne, qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Le ministère de la Justice enquête sur les violations potentielles de plusieurs lois pénales, y compris la rétention illégale d’informations sur la défense nationale et l’obstruction. Il n’est pas clair si quelqu’un sera inculpé.

L’aspect obstruction de l’enquête a éclaté à la vue du public en août lorsque les procureurs dans un dossier judiciaire ont décrit comment des documents classifiés étaient “probablement dissimulés et retirés” d’une salle de stockage de Mar-a-Lago dans le but potentiel d’entraver l’enquête et d’entraver le ministère de la Justice. efforts pour récupérer les dossiers.

Le ministère de la Justice a émis en mai une assignation à comparaître demandant le retour des documents classifiés pris de la Maison Blanche à Mar-a-Lago après la fin du mandat de Trump.

Les responsables de l’application des lois se sont rendus le 3 juin pour récupérer les dossiers et ont reçu une enveloppe contenant 38 documents avec des marques de classification. Ils ont également demandé à l’équipe juridique de Trump de conserver les boîtes de documents classifiés dans la salle de stockage jusqu’à nouvel ordre.

Mais les agents du FBI en sont venus à croire qu’il restait plus de documents au domicile et qu’il y avait eu des efforts pour entraver leur enquête. Ils sont revenus le 8 août avec un mandat de perquisition autorisé par le tribunal et ont recueilli plus de 100 documents marqués comme classifiés, y compris au niveau top secret.

La personne qui a parlé à l’AP a refusé de caractériser le récit précis de Nauta aux autorités. Le Washington Post a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’un associé de Trump, identifié depuis comme Nauta, avait déclaré au FBI qu’il avait déplacé des boîtes sous la direction explicite de Trump.

Le New York Times, qui a rapporté plus tôt lundi que les procureurs recherchaient un autre entretien avec Nauta, a également cité une personne informée à ce sujet disant que Nauta avait déclaré avoir agi sous la direction de Trump. Mais le journal a cité une autre personne qui a décrit Nauta comme moins précis sur ce qu’on lui avait dit.

Eric Tucker, l’Associated Press