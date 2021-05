Plus d’images de fuite d’Oppo Reno6 Pro (plus une vidéo), les modèles Vanilla et Pro + accompagnent

Oppo lancera la série Reno6 demain, mais les téléphones ont déjà fui via le détaillant JD et @evleaks. Nous avons vu beaucoup d’images de produits, maintenant nous obtenons encore plus et même une courte vidéo promotionnelle. Cette fuite concerne principalement le modèle du milieu, le Reno6 Pro, mais les deux autres apparaissent également en quelques clichés.

On part du haut, l’Oppo Reno6 Pro + 5G. Vous pouvez dire que c’est le Pro + par le positionnement de la quatrième caméra et du flash LED à l’arrière. À l’avant, lui et le Pro ordinaire ont des écrans incurvés avec une caméra selfie à un seul trou de perforation en haut à gauche.





Oppo Reno6 Pro + 5G

Voici maintenant l’Oppo Reno6 Pro 5G. L’image en gros plan montre une petite quatrième lentille à l’arrière que vous risquez de manquer au premier coup d’œil.



















Oppo Reno6 Pro 5G

Et voici la courte vidéo promo, mettant en vedette l’Oppo Reno6:

Il y a quelques jours, @evleaks a également publié des images de cette affaire avec une béquille intelligente – elle peut également servir de flash selfie. À première vue, ce n’est pas un étui alimenté, mais il guide la lumière du flash orienté vers l’arrière du téléphone vers l’avant. En outre, il semble que les modèles Pro et vanilla obtiendront un tel cas, peut-être que le Pro + le sera aussi.











Coque astucieuse pour Oppo Reno6 et Reno6 Pro

En parlant de l’Oppo Reno6 5G vanille, celui-ci est le plus facile à distinguer grâce à ses côtés plats. Ne le confondez pas avec le Reno6 Z 5G, qui semble être sa propre chose.





Oppo Reno6 5G

Les deux modèles haut de gamme sont passés par TENAA, qui a révélé les principales caractéristiques. Le Pro + sera alimenté par un chipset Snapdragon 870 et comportera une configuration de caméra 50 + 16 + 13 + 2 MP (le module 13 MP a un téléobjectif). Le Pro régulier obtiendra le Dimensity 1200 à la place, combiné à un appareil photo 64 + 8 + 2 + 2 MP (pas de télé). Le bot dispose d’écrans 6,55 ”1080p + et de batteries de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Le voyage de Reno6 à travers TENAA a laissé plus à l’imagination. Nous savons qu’il aura un écran légèrement plus petit de 6,43 pouces et une batterie de 4 200 mAh (qui prend toujours en charge une charge de 65 W). Le téléphone lui-même sera un peu plus petit que le Reno5 5G.

A demain pour la révélation officielle de la série Oppo Reno6. On ne sait pas si le modèle Z rejoindra le trio principal sur scène, mais il dispose de toute la documentation nécessaire.