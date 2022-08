Plus d’expériences de santé holistiques grâce à des montres qui vous connaissent mieux – Samsung Global Newsroom

Les toutes nouvelles Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro de Samsung Electronics sont des montres intelligentes qui connaissent vraiment leur utilisateur, toutes deux dotées d’un design fluide qui défend la personnalisation, la connectivité et l’optimisation globale de la santé.

La série Watch5 a été conçue pour offrir des expériences de bien-être personnalisées complètes et de bout en bout. Watch5 vous fournit une large gamme de mesures de santé de bout en bout, y compris la surveillance du sommeil et la mesure de la composition corporelle, tandis que la technologie de capteur BioActive de pointe fournit une surveillance approfondie de votre fréquence cardiaque, de l’oxygène dans le sang et même de votre niveau de stress.

Conçue pour ceux qui aiment les grands espaces, la Watch5 Pro est composée d’une gamme de matériaux haut de gamme pour une durabilité accrue ainsi que de la plus grande batterie jamais vue dans la gamme portable de Samsung, ce qui en fait une montre intelligente durable conçue pour durer.

Découvrez comment la nouvelle série Watch5 offre des expériences de santé plus holistiques dans l’infographie ci-dessous.