Plus d’expérience à la porte alors que les titulaires se retirent de la campagne 24 – Shaw Local

Le manège législatif continue de tourner.

Lorsqu’un législateur quitte l’Assemblée générale, John Amdor le suit généralement avec un tweet (@JohnAmdor) mettant à jour le décompte d’ancienneté qu’il tient depuis 2017. Ce fut le cas lorsque l’ancien représentant de l’État Lakesia Collins, D-Chicago, a officiellement quitté le district de la neuvième maison pour le cinquième district du Sénat. En janvier, Patricia Van Pelt a annoncé son intention de quitter le siège qu’elle a occupé pendant une décennie, mais elle était à peine à Springfield tout le printemps et n’a officiellement démissionné que le 1er août.

Scott T. Holland est un ancien rédacteur en chef adjoint du Times qui continue de contribuer à sa chronique et d’aider à l’édition et à la rédaction. Il peut être contacté à scotth@mywebtimes.com, facebook.com/salmagundi ou twitter.com/sth749.

D’autres changements récents incluent l’ancienne sénatrice Cristina Pacione-Zayas, qui a démissionné en mai pour travailler dans l’administration du maire de Chicago, Brandon Johnson. Sa remplaçante est Natalie Toro. La représentante Frances Ann Hurley a quitté la Chambre le 28 février après que le gouverneur JB Pritzker a annoncé qu’il la nommerait au Conseil des relations de travail de l’État. La nouvelle représentante de l’État Mary Gill a obtenu le poste un mois plus tard. En mai, Lamont Robinson Jr. a démissionné de son siège à la Chambre après avoir été élu au conseil municipal de Chicago. Sa remplaçante, Kimberly du Buclet, a été nommée à la Chambre pour les mêmes raisons en 2011 et n’a pas brigué un mandat complet l’année suivante.

Amdor s’associe dans une société de lobbying et de conseil avec Elaine Nekritz, qui a été démocrate à la Chambre des représentants de janvier 2003 à octobre 2017. Il mesure la durée du mandat au début de chaque session de l’Assemblée générale et met à jour si nécessaire. Il tient compte des années médianes et moyennes de service, du pourcentage de membres ayant 10 ans ou plus de service et du pourcentage qui n’a pas atteint cinq ans. Chaque en-tête de colonne couvre quatre lignes, une pour les démocrates et les républicains de la Chambre et du Sénat. L’agrégation inclut tous les mandats non consécutifs et accorde un crédit pour le temps passé dans l’une ou l’autre chambre.

Pour rappel, il y a 19 républicains au Sénat et 39 à la Chambre. Il y a 40 démocrates au Sénat et 78 à la Chambre, un 79e viendra lorsque Collins sera remplacé. Dans l’ensemble, 28 % des législateurs ont une décennie ou plus de service, tandis que 56 % n’ont pas encore atteint cinq ans.

Maintenant, Amdor a écrit« Le républicain moyen du Sénat a désormais servi plus longtemps que le membre moyen de tout autre caucus. » Ce chiffre est de 7,8 ans, juste devant celui des démocrates du Sénat, qui ont une moyenne de 7,6 ans.

Toutes ces informations servent à faire l’éloge du sénateur d’État Tom Bennett, républicain de Gibson City, et des représentants de l’État Mike Marron, républicain de Fithian, et Lance Yednock, républicain d’Ottawa, qui ont récemment annoncé qu’ils ne se présenteraient pas à la réélection. en 2024. Les trois hommes se sont engagés à terminer leur mandat et l’ont fait en laissant suffisamment de temps aux candidats de tous les partis pour organiser des campagnes propres et sans président sortant.

Ces mesures se distinguent agréablement du processus de démission/de nomination à mi-mandat, qui déclenche souvent des vacances en aval. Prendre sa retraite sans laisser aux électeurs une voix directe pour votre remplacement montre un respect sincère pour le poste.

• Scott T. Holland écrit pour Shaw Media sur les questions liées au gouvernement de l’État. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].