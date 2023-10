Plus d’excuses : l’Angleterre est l’équipe à battre à l’Euro 2024

L’Angleterre est l’équipe à battre lors du Championnat d’Europe de l’été prochain. Il n’y a plus d’excuses ni de facteurs atténuants pour que l’entraîneur Gareth Southgate et son équipe échouent à nouveau.

Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka, John Stones, Kyle Walker, ainsi que Jack Grealish, Phil Foden, Declan Rice et Marcus Rashford, sont des joueurs qui feraient partie de n’importe quelle équipe nationale d’Europe. L’Angleterre les a tous soit à leur apogée, soit sur le point de l’être, alors qu’ils se préparent pour leur campagne pour l’Euro 2024 en Allemagne.

L’Angleterre n’a jamais été aussi forte avant un tournoi majeur. Ils ont été trop médiatisés avant de sous-agir dans le passé, mais l’équipe a maintenant atteint le point où le seul fait de soulever le trophée montrerait qu’ils ont réalisé leur potentiel.

La France, avec Kylian Mbappé menant sa croisière vers la qualification du Groupe B avec un bilan de 100 %, et une équipe d’Espagne émergente dirigée par l’entraîneur Luis de la Fuente seront de sérieux prétendants, mais aucune nation européenne ne possède la même profondeur et la même qualité que l’Angleterre.

Une victoire contre l’Italie à Wembley mardi confirmera la qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024 – un match nul pourrait même garantir une place en finale – mais le défi pour Southgate n’est pas seulement d’accomplir la formalité de sortie du Groupe C. La tâche du manager anglais est de s’assurer qu’il tire le meilleur parti des richesses dont il dispose.

Il a fallu un long processus pour que l’Angleterre atteigne cette position, après s’être remise de l’humiliation d’une élimination à l’Euro 2016 face à l’Islande pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2018, puis la finale de l’Euro 2020 – l’épreuve nationale masculine senior. première grande finale de l’équipe depuis 1966. À cette occasion, une défaite aux tirs au but contre l’Italie à Wembley a privé l’Angleterre de son premier titre européen, mais la déception de 2018, de l’Euro 2020 et de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde de l’année dernière contre la France au Qatar peut également être considéré comme un tremplin vers le succès – si Southgate est capable de surmonter ses propres défauts pour mener l’Angleterre jusqu’au bout.

Pour que chaque équipe réussisse, certains éléments de base doivent être en place. Vous devez avoir le talent et l’expérience pour gagner – l’Angleterre possède les deux – et vous devez également profiter de la chance d’être en pleine ascension lorsque vos rivaux traversent une période difficile.

Avec des joueurs de haut niveau tels que Harry Kane, Declan Rice et Jude Bellingham dans son équipe, l’Angleterre peut enfin tenir sa promesse de longue date à l’Euro 2024. James Gill – Danehouse/Getty Images

Alors que l’Allemagne, pays hôte, est au plus profond d’une crise qui s’étend bien au-delà de sa sortie de la phase de groupes au Qatar – un marasme qui a obligé l’entraîneur Hansi Flick à être remplacé par Julian Nagelsmann – et que l’Italie, championne en titre, a du mal à se qualifier, après avoir raté les deux dernières. Lors de la Coupe du monde, deux des puissances traditionnelles du football européen ne semblent pas être des challengers l’été prochain. Pendant ce temps, les Pays-Bas sont engagés dans une bataille avec la Grèce pour se qualifier en tant que vice-champion de la France dans le groupe B, tandis que la Croatie a perdu les places de qualification automatique dans le groupe D avec une défaite contre le Pays de Galles dimanche.

La France, l’Espagne et le Portugal semblent être les rivaux les plus probables de l’Angleterre l’été prochain, mais chacun d’eux a ses propres problèmes à résoudre. La France peut-elle trouver un moyen de gagner sans Mbappé si l’attaquant du Paris Saint-Germain est blessé ou suspendu ? L’attaquant espagnol Álvaro Morata est-il capable de marquer des buts contre une équipe de haut niveau ? Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, pourra-t-il trouver un moyen de rendre son équipe compétitive face à des adversaires poids lourds tout en accommodant Cristiano Ronaldo, qui aura 39 ans au début de l’Euro 2024 ?

Le grand point d’interrogation de l’Angleterre plane sur le sens tactique de Southgate et sa volonté d’être audacieux lorsque l’occasion l’exige, mais les vieux problèmes sur la profondeur de l’Angleterre et sur sa capacité à contrôler un match depuis le milieu de terrain ont disparu. À Bellingham et Rice, Southgate possède l’axe de milieu de terrain le plus redoutable d’Europe et il dispose également de l’incroyable menace de but du capitaine Kane à l’avant. Comme la France avec Mbappe, l’Angleterre pourrait avoir du mal à battre les meilleures équipes sans l’attaquant du Bayern Munich Kane, mais Saka, Grealish, Foden et Rashford sont tous capables de blesser leurs adversaires d’une manière différente, donc Southgate dispose d’options alternatives dans pratiquement toutes les positions. Il possède également deux des meilleurs arrières droits du monde, Walker et Kieran Trippier, tandis que des Stones en pleine forme apportent calme et autorité à l’arrière central.

Southgate trouve maintenant un moyen d’accueillir James Maddison de Tottenham Hotspur comme point de vente offensif au milieu de terrain et Rico Lewis de Manchester City, Anthony Gordon de Newcastle United et Ivan Toney de Brentford – une fois qu’il reviendra en janvier après son interdiction de huit mois pour jeu – pourrait mais se frayent un chemin dans l’équipe pour ajouter d’autres options intéressantes avant le coup d’envoi du tournoi.

Vaincre l’Italie à Wembley mardi, après avoir déjà remporté une victoire 2-1 à Naples plus tôt dans la campagne de qualification, serait une victoire symbolique pour l’Angleterre après avoir perdu contre les Italiens en finale de l’Euro 2020. Mais ils sont allés au-delà du besoin d’obtenir victoires individuelles pour mesurer leurs progrès. Il s’agit maintenant de gagner un tournoi et ils ont tout en place pour enfin y parvenir.