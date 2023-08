Plus d’évacuations envisagées en Norvège où le niveau des rivières gonflées continue d’augmenter

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Les autorités étaient prêtes à évacuer plus de personnes dans le sud-est de la Norvège vendredi, où d’énormes quantités d’eau, jonchées d’arbres cassés, de débris et de déchets, dévalaient les rivières généralement sereines après des jours de pluies torrentielles.

Le niveau d’eau des rivières et des lacs gonflés a continué d’augmenter malgré deux jours de temps sec mais couvert, avec des maisons abandonnées dans des zones inondées, des voitures recouvertes de boue et des campings inondés.

Dans le lac Bagdammen, un hélicoptère avec un filet et des câbles attachés a été utilisé pour pousser une caravane vers le rivage où elle a été tirée par les pompiers.

L’un des endroits les plus touchés était la ville de Hoenefossen où la rivière Begna avait dépassé ses berges et les autorités envisageaient de déplacer plus de personnes en aval par crainte de glissements de terrain. Au total, 3 600 personnes auraient déjà été évacuées, a indiqué l’agence de presse norvégienne NTB.

« Nous essayons constamment de penser à quelques pas en avant. Nous sommes prêts à appuyer sur un bouton rouge encore plus gros », a déclaré Magnus Nilholm, responsable local des urgences dans la région de Hoenefossen, à la chaîne de télévision norvégienne NRK.

Ivar Berthling de la Direction norvégienne des ressources en eau et de l’énergie (NVE) a déclaré à NTB que les niveaux d’eau autour de Hoenefossen, à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord d’Oslo, devraient continuer à augmenter et rester élevés jusqu’à au moins lundi. Au nord, près du lac Strondafjorden, le niveau d’eau a été signalé à 2,5 mètres (8,2 pieds) au-dessus de la normale.

« Nous sommes toujours confrontés à des jours critiques », a déclaré la municipalité de Ringerike, où se trouve Hoenefossen, dans un communiqué.

« Être évacué est un événement dramatique dans la vie quotidienne, en particulier pour les enfants », a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre lors de sa visite vendredi dans l’une des zones touchées.

Vendredi, le roi Harald V de Norvège, âgé de 86 ans, a été informé au siège de la NVE, à l’ouest d’Oslo, tandis que sa femme, la reine Sonja, a été vue en train de écrire sur un bloc-notes. Le roi vieillissant qui utilise des béquilles, a ensuite rencontré des bénévoles qui ont travaillé avec les personnes évacuées.

Les autorités n’ont pas fourni de décompte national des évacués. Selon une estimation approximative, les dommages à ce jour pourraient s’élever à 1 milliard de couronnes (près de 100 millions de dollars).

Vendredi, les autorités ont exhorté les gens à ne pas vérifier leurs cabines dans la partie dévastée du pays.

« Hytte », le mot norvégien pour cabine, fait partie du style de vie en plein air du pays scandinave, et des milliers de Norvégiens ont accès à une cabane – certaines dans les montagnes, d’autres sur la côte – qu’ils utilisent comme une retraite de la vie quotidienne.

« Nous comprenons parfaitement que de nombreux propriétaires de cabines s’inquiètent de l’état de la cabine après les ravages des conditions météorologiques extrêmes, mais nous espérons que les gens s’abstiendront maintenant de faire le voyage juste pour vérifier », a déclaré Lars Aune de la police nationale dans un communiqué. « C’est pour éviter une contrainte inutile sur les routes exposées. »

La tempête Hans lundi et mardi a frappé l’Europe du Nord, entraînant des perturbations des transports, des inondations et des coupures de courant dans la région nordique et baltique. Au moins trois personnes ont été tuées.

Le sud-est de la Norvège a été particulièrement touché. Un barrage hydroélectrique s’est effondré mercredi lorsque l’eau s’est frayé un chemin, et plus tôt cette semaine, un train a déraillé dans la Suède voisine lorsqu’un talus ferroviaire a été emporté par les inondations.

