Les bandits avaient déjà kidnappé quatre personnes et volé une douzaine de vaches lorsqu’ils ont rencontré les écoliers rentrant chez eux après une fête, a déclaré Gambo Isa, porte-parole de la police d’État de Katsina, tôt dimanche matin. La police et un groupe d’autodéfense de la communauté locale ont sauvé les enfants des bandits après une fusillade, a-t-il déclaré.

« Les équipes ont réussi à déloger les bandits et à sauver les 84 victimes kidnappées et à récupérer les 12 vaches bruissantes. » Isa a déclaré dans un communiqué. « Les équipes de recherche sont toujours en train de sonder la zone en vue d’arrêter les bandits blessés et / ou de récupérer leurs cadavres. »