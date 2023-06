Plus d’études sur le cancer du sein

Et, bien sûr, c’était pire pour les personnes ayant des barrières linguistiques, comme les femmes hispaniques, que 50% de travail en plus, plus de difficultés. Et pour les femmes atteintes d’une maladie métastatique, plus de travail, plus de difficulté à soumettre ces demandes. De plus, environ un tiers des personnes ont postulé – ont fait appel auprès de leur compagnie d’assurance parce que la compagnie d’assurance, disons, a refusé la couverture de certains frais. .

Et parfois, les gens devaient faire appel deux à cinq fois. Et pour les personnes atteintes d’une maladie métastatique, plus de cinq fois. Et il y a donc beaucoup de travail à faire pour demander une invalidité, ainsi que FMLA, ainsi que pour faire appel d’un refus de votre compagnie d’assurance.

Donc, si vous êtes dans cette situation, ne– tout d’abord, vous n’êtes pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu cela. C’est un frein total, mais vous pouvez obtenir de l’aide.