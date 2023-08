Plus d’États-Unis si Trump reprend la présidence – Pelosi

Le représentant démocrate avait précédemment qualifié Trump de «chiot effrayé» à la suite de sa dernière inculpation

Les États-Unis cesseront d’exister si l’ancien président Donald Trump revient à la Maison Blanche, a averti lundi l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi au New York Magazine.

« N’y pense même pas » Pelosi a imploré la journaliste qui l’a interrogée sur la possibilité que Trump redevienne président. « Ne pensez pas que le monde est en feu. Cela ne peut pas arriver, ou nous ne serons pas les États-Unis d’Amérique », elle a insisté.

« S’il devait être président, ce serait une entreprise criminelle à la Maison Blanche », l’ex-président a déclaré à la publication.

Pelosi s’est longuement félicitée d’avoir prédit que Trump agirait après sa perte en 2020, s’attribuant le mérite de l’idée de la Commission du 6 janvier qui a été créée à la suite de l’émeute du Capitole pour enquêter sur l’étendue de la culpabilité de l’ex-président en la matière.

« Je sais qu’il a commis un crime ce jour-là », a-t-elle dit à propos de Trump et du 6 janvier, se vantant d’avoir su dès le début de l’émeute que l’ancien président était à blâmer pour les événements de la journée, tout en reconnaissant qu’elle ne pouvait pas prédire « ce qui peut être prouvé » en cour.

Les commentaires du démocrate ont suivi le message de Trump sur sa plateforme Truth Social la qualifiant de « Un psychopathe malade et dément qui vivra un jour en ENFER. » Pelosi l’avait décrit comme un « chiot effrayé » lors de son apparition à la télévision à la suite de son inculpation pour de multiples accusations de complot liées à sa contestation des résultats des élections de 2020, accusations qu’elle a décrites à New York comme « beau et complexe » avec « une meilleure chance de condamnation que tout ce que je proposerais. »

S’exprimant au nom de nombreux partisans de l’ancien président, le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a averti la semaine dernière qu’il y avait un « possibilité très réelle que Donald Trump finisse par être condamné », soulignant que « les faits n’ont pas d’importance, les lois n’ont pas d’importance : ils le haïssent. » Notant que la juge chargée de l’affaire, Tanya Chutkan, a infligé aux accusés du 6 janvier des peines encore plus extrêmes que celles demandées par les procureurs, Cruz a averti que les États-Unis avaient « est entré sur le territoire de la république bananière ».

On pense que la valeur nette combinée de Pelosi et de son mari dépasse 200 millions de dollars, malgré un salaire annuel qui n’a jamais dépassé 223 500 dollars lorsqu’elle était présidente de la Chambre. Beaucoup, y compris les républicains de la Chambre, l’ont accusée d’avoir atteint cette richesse en tirant parti des informations privilégiées par le biais des transactions boursières de son mari – en particulier après qu’une seule transaction a rapporté au couple 5,3 millions de dollars avant un vote critique du comité judiciaire de la Chambre en 2021.