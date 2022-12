Plus d’États autorisent les pharmaciens à prescrire des contraceptifs

“La portée de notre pratique s’élargit, et il est important de savoir à quoi ressemblent les règles dans d’autres États”, a déclaré Jairam dans le communiqué.

Les États et districts qui autorisent les pharmaciens à prescrire des contraceptifs sont l’Arizona, l’Arkansas, la Californie, le Colorado, le Delaware, le district de Columbia, Hawaï, l’Idaho, l’Illinois, le Maryland, le Minnesota, le Nevada, le New Hampshire, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l’Oregon et la Caroline du Sud. , Utah, Vermont, Virginie et Virginie-Occidentale, selon la National Alliance of State Pharmacy Associations.

La Californie a été la première, en 2013. La Caroline du Sud est devenue la dernière en mai.

New York est l’un des 30 autres États qui n’autorisent pas les pharmaciens à prescrire des contraceptifs hormonaux.

Une enquête distincte de 500 femmes de New York qui est présentée à la conférence a révélé que près des trois quarts des femmes seraient à l’aise pour obtenir leur ordonnance contraceptive auprès d’un pharmacien. Beaucoup ont dit qu’ils habitaient plus près d’une pharmacie que de leur fournisseur de soins de santé.

Une majorité de femmes participant à l’étude ont déclaré qu’elles pensaient que les pharmaciens avaient les connaissances et les compétences nécessaires pour prescrire des contraceptifs. Les principaux obstacles à l’obtention d’un contraceptif étaient les longs temps d’attente et la difficulté à prendre rendez-vous chez leur médecin, ainsi que la distance par rapport à leur fournisseur de soins de santé.