L’enquête a également noté que de nombreuses personnes hésitantes seraient favorables à certaines incitations. Alors que le pays commence à s’ouvrir et que le travail sur place revient, le rôle de l’employeur dans la vaccination devient de plus en plus pertinent. Un quart de ceux qui hésitent et qui ont un emploi ont déclaré qu’ils se feraient vacciner si leur employeur organisait une vaccination sur le lieu de travail. Presque autant seraient d’accord si leurs employeurs leur accordaient des incitatifs financiers allant de 50 $ à 200 $.

L’administration Biden a mis l’équité au centre de sa réponse à la pandémie et a ajouté des sites de vaccination de masse dans plusieurs communautés mal desservies. Début mars, une analyse par le New York Times des informations sur la race et l’appartenance ethnique rapportées par l’État a montré que le taux de vaccination des Noirs aux États-Unis était la moitié de celui des Blancs et que l’écart pour les Hispaniques était encore plus grand.

Le changement a été le plus frappant chez les Noirs américains, dont certains ont déjà exprimé des hésitations, mais qui ont également eu des problèmes d’accès. Depuis le mois de février seulement, 14% d’adultes noirs de plus ont déclaré qu’ils voulaient ou avaient déjà reçu le vaccin. Dans l’ensemble, les adultes noirs, qui ont également été la cible de campagnes promotionnelles vigoureuses menées par des célébrités, des médecins noirs locaux, des membres du clergé et des responsables de la santé publique, veulent maintenant le vaccin en nombre presque comparable à celui d’autres groupes démographiques de premier plan: 55%, comparé avec 61% pour les Latinos et 64% pour les Blancs.

