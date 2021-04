«Je me demande simplement quand ça va se calmer», a déclaré la résidente Kalique Sutherland.

«Il est probable qu’à un moment donné, cela se calmerait et j’espère que nous aurions une pause afin que nous puissions récupérer un peu plus, mais ne soyez pas surpris si après la pause, cela reprend comme ça», a déclaré Robertson.

«Celui-ci est plus grave», a déclaré Lewis, qui a été témoin de la grande éruption il y a des décennies.

Environ 16 000 personnes ont dû fuir leurs communautés couvertes de cendres avec autant d’effets personnels qu’elles pouvaient dans des valises et des sacs à dos. Cependant, aucun rapport n’a fait état de personnes tuées ou blessées par l’explosion initiale ou par celles qui ont suivi.

Ralph Gonsalves, le Premier ministre des 32 îles qui composent le pays de Saint-Vincent-et-les Grenadines, a déclaré que les gens devraient rester calmes et continuer à essayer de se protéger du coronavirus. Il a déclaré que les responsables tentaient de trouver le meilleur moyen de collecter et d’éliminer les cendres, qui couvraient une piste d’aéroport près de Kingstown et tombaient aussi loin que la Barbade, à environ 190 kilomètres à l’est.