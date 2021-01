La NFL a élargi la règle Rooney pour donner à plus de candidats minoritaires la possibilité de devenir entraîneur-chef et de récompenser les équipes qui les développent.

Plus d’entretiens n’équivaut pas à plus d’embauches cette intersaison.

Selon une analyse de candidats connus pour avoir interviewé pour sept ouvertures d’entraîneur-chef ce mois-ci, 11 étaient des minorités et 16 étaient blancs. Seuls deux des sept emplois sont allés à des minorités.

Certains considèrent que cela progresse, mais la plupart conviennent qu’il y a un long chemin à parcourir.

Il y a encore du travail à faire dans ce domaine, pas de doute à ce sujet, a déclaré jeudi le président de l’équipe des Pittsburgh Steelers, Art Rooney II.

Les Texans de Houston ont embauché David Culley cette semaine, faisant de l’assistant de longue date de 65 ans le troisième entraîneur-chef noir embauché. Les Jets de New York avaient précédemment embauché Robert Saleh, le fils d’immigrants libanais et le premier entraîneur-chef de la NFL connu pour être musulman.

Culley et Saleh rejoignent les Pittsburghs Mike Tomlin, Miamis Brian Flores et Washingtons Ron Rivera en tant que seuls entraîneurs en chef de la minorité. Dans un sport où environ 70% des joueurs sont des minorités, le manque de diversité parmi les rangs des entraîneurs en chef ressort.

Rooney a déclaré que la ligue examinera à nouveau la règle nommée d’après son père, Dan Rooney, qui était président du comité de la diversité de la NFL.

Nous n’avons pas fait autant de progrès du côté des entraîneurs en chef que nous l’aurions souhaité, a déclaré Rooney. Mais je dirais que nous avons fait des progrès du côté du directeur général, ce qui est encourageant. Et puis il faut bien regarder du côté des coordinateurs pour voir les progrès que nous faisons sur ce front.

Il y a beaucoup d’éléments qui allaient devoir s’asseoir quand tout est dit et fait et vraiment analyser ce qui s’est passé, et y a-t-il des choses que nous pouvons faire pour renforcer les opportunités pour les entraîneurs minoritaires? Je pense que l’année dernière, nous avons pris un certain nombre de mesures qui, je pense, avec le temps, vont porter leurs fruits, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire plus, et bien jeter un autre coup d’oeil sur cette intersaison.

Deux des sept postes vacants de directeur général ont été occupés par des minorités lorsque les Falcons d’Atlanta ont embauché Terry Fontenot et les Lions de Detroit ont nommé Brad Holmes. Ils rejoignent Clevelands Andrew Berry et Miamis Chris Grier en tant que seuls directeurs généraux noirs de la ligue.

Peut-être qu’une augmentation du nombre de cadres minoritaires conduira à plus d’entraîneurs en chef minoritaires. En fin de compte, ce sont les propriétaires qui prennent la décision et 31 des 32 sont blancs. Ils doivent être convaincus.

J’ai obtenu ce poste simplement parce que j’étais le meilleur entraîneur de football qu’ils voulaient dans cette situation, et il se trouve que je suis afro-américain, a déclaré Cullee vendredi. Je suis fier de ça. Je suis content pour ça. Et j’espère que si j’obtiens ce poste à cause de cette raison, cela permettra aux autres équipes de cette ligue de voir ça… tant pis. J’en fais partie et je suis pour ça.

En novembre, la NFL a mis en œuvre une résolution qui récompense les organisations avec des choix de repêchage pour le développement d’entraîneurs minoritaires et de dirigeants de front office qui deviennent entraîneurs en chef, directeurs généraux ou présidents d’équipe pour d’autres clubs.

Cela faisait partie d’un plan de mobilité en sept points conçu pour améliorer les opportunités.

En mai dernier, la NFL a modifié la règle Rooney pour stipuler que les équipes doivent interviewer au moins deux candidats minoritaires non associés à leur propre équipe pour un poste d’entraîneur-chef. En outre, un candidat appartenant à une minorité doit être interviewé pour des postes de coordinateur ainsi que pour des postes de haut rang dans le front office, y compris le rôle de directeur général.

Le coordinateur offensif des chefs de Kansas City, Eric Bieniemy, a eu six entretiens mais a été ignoré à nouveau. L’entraîneur Andy Reid, le quart Patrick Mahomes et d’autres chefs ont exprimé leur déception que Bieniemy n’ait pas eu l’occasion.

C’est très choquant qu’il n’ait pas trouvé de travail, a déclaré le receveur large Tyreek Hill. Je sais au fond de lui qu’il va se regarder dans le miroir et dire: que puis-je faire de mieux pour obtenir ce travail? Hes ce genre de mec. Il veut aller mieux et il veut devenir entraîneur-chef. Son heure viendra.

La liste des candidats noirs qui ont interviewé pour des postes d’entraîneur-chef comprenait cinq gars qui occupaient auparavant le poste: Marvin Lewis, Jim Caldwell, Todd Bowles, Leslie Frazier et Raheem Morris.

Les Eagles ont interviewé leur entraîneur-chef adjoint / entraîneur des demis de course Duce Staley, qui est parti pour Detroit après que Nick Sirianni a été embauché pour remplacer Doug Pederson. Ils ont également interviewé les Patriots à l’intérieur de l’entraîneur des secondeurs Jerod Mayo, Bowles et Saleh.

Les Jets ont interviewé l’entraîneur secondaire des Saints de l’époque, Aaron Glenn. Il a ensuite rejoint le personnel de Dan Campbells à Detroit.

De nombreux joueurs et leur dirigeant syndical ont exprimé leur inquiétude face au manque de diversité dans les rangs des entraîneurs.

Une règle ou toute modification à une règle qui a très peu de transparence et très peu de responsabilité, aucun de nous ne devrait être surpris quand elle échoue, n’est-ce pas? DeMaurice Smith, directeur exécutif de la NFL Players Association, a déclaré ce mois-ci. Donc, je pense qu’au crédit des ligues, ils ont demandé à la NFLPA et à nous de les aider à améliorer la diversité dans la NFL, non seulement les entraîneurs ou les entraîneurs en chef, mais aussi les rangs entiers des entraîneurs, les front-offices des équipes de la NFL, le bureau de la ligue et finalement la propriété. Ce sont des conversations que je sais qu’elles allaient commencer à avoir avec la ligue après le Super Bowl.

Mais, pour moi, cela doit commencer par ces deux choses. Sans un niveau de transparence et de responsabilité, aucun de nous ne devrait être surpris lorsqu’il n’y a que des étapes progressives de changement ou des moments où nous avons reculé. Il existe des moyens concrets de résoudre ce problème. Beaucoup d’entre eux reflètent ce que les gens font dans les entreprises américaines depuis des années. Mais augmenter la transparence, donner à quelqu’un la responsabilité d’augmenter la diversité et de le rendre responsable, je pense que si vous avez ces trois choses au cœur de la façon dont vous voulez que la ligue ressemble à ses membres et à sa communauté. Je pense que ce sont les seuls moyens d’y parvenir.

Will Graves, rédacteur d’AP Sports, a contribué

