Plus d’entreprises de Thunder Bay ont fermé qu’elles n’ont ouvert l’année dernière, ce qui a incité à demander un plan national d’inflation

Both Hands Wood-Fired Pizzeria and Bakery est une pizzeria de base à Thunder Bay, en Ontario, depuis plus de 20 ans. Les propriétaires Derek Lucchese et Sue Holloway préparent des pizzas, du pain et du granola faits à la main dans leur grand four à bois pour des clients fidèles.

Mais le 1er juillet, Derek et Sue devaient remettre les clés du restaurant à Paul Gibson et Michelle Murdoch-Gibson de Rowan Tree Collective.

Alors que Lucchese a estimé qu’il était temps de quitter le restaurant, il a dit qu’il mentirait si l’inflation n’avait pas eu un impact financier considérable sur son entreprise.

« Pour être honnête, nous n’avons pas suivi l’inflation et les prix de nos ingrédients dans la mesure où ils ont augmenté », a déclaré Lucchese, « en partie parce qu’ils ont tellement changé si souvent. Cela coûte de l’argent pour la signalisation et de tout mettre à jour constamment. Donc, cela a vraiment eu un impact énorme sur nous.

Lucchese a déclaré que l’inflation n’avait pas facilité les choses au cours de l’année écoulée et qu’il ressentait toujours l’impact de la pandémie de COVID-19.

« Je dirais que nous ne sommes encore peut-être qu’à mi-chemin ou aux trois quarts du chemin de retour aux temps » normaux « d’avant la pandémie, en particulier pour la partie dîner de notre restaurant. Soit les gens ont déménagé et fréquentent d’autres endroits , ou ils ne se sentent toujours pas à l’aise ou ils ne veulent pas sortir dîner comme ils le faisaient avant. »

Entreprises confrontées à des « pressions économiques »

Lucchese et Holloway ne sont pas les seuls propriétaires d’entreprise à avoir ressenti l’impact de l’inflation.

Depuis juillet dernier, plus d’entreprises ont fermé à Thunder Bay qu’elles n’en ont ouvert. En moyenne, six entreprises de plus ont fermé qu’elles n’ont ouvert chaque mois, selon une analyse des données de Statistique Canada par Karl Skogstad, économiste à l’Université Lakehead.

Dans l’ensemble, pour le premier semestre 2022, les données mensuelles montrent que les nouvelles entreprises sont plus nombreuses que les fermetures.

Bien que les données n’énumèrent pas la raison des fermetures et ne brossent pas un tableau complet, cela pourrait indiquer à quel point l’année a été difficile au milieu d’une inflation en flèche, a-t-il déclaré.

« Cette perte nette peut simplement être un événement courant, faire partie d’un cycle plus large que connaît la région, ou elle peut être le résultat des pressions économiques auxquelles nous sommes confrontés. »

Lucchese dit qu’il a commencé à vendre son pain au Thunder Bay Country Market en 2002. Il dit que les nouveaux propriétaires de restaurant prévoient de conserver les mêmes produits classiques de Both Hands. (Taylor O’Brien/CBC)

Skogstad a déclaré que l’inflation élevée crée un marché difficile pour les entreprises.

« L’inflation est élevée, les coûts augmentent et en économie, quand on pense à une inflation élevée, il y a tellement d’incertitude », a déclaré Skogstad.

Par conséquent, a-t-il dit, l’inflation a créé une situation délicate.

« L’inflation nuit aux gens, et parce que les entreprises appartiennent à des gens, elle nuit aux propriétaires d’entreprise. »

Il n’y a pas grand-chose à faire localement pour atténuer les pressions inflationnistes, a déclaré Skogstad. Étant donné que l’inflation est un problème national et ne touche pas seulement Thunder Bay, il faut une approche nationale pour résoudre le problème, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de solution indolore, car s’il y en avait eu, nous l’aurions mise en œuvre. »

Fermetures dans d’autres villes également en raison de la hausse des coûts

Partout au Canada, des magasins ont fermé leurs portes en raison de la hausse constante du coût du loyer et de la vie.

En Ontario, Les entreprises de l’avenue Roncevaux à Toronto ont récemment fermé leurs portes parce qu’elles ne pouvaient pas se permettre une augmentation de loyer de 30 %.

D’autres petites entreprises de Windsor-Essex ont du mal à survivre en raison de la hausse des prix des épiceries qui oblige les clients à modifier leurs habitudes d’achat.

Le taux d’inflation du Canada a ralenti à 3,4 % au cours de l’année jusqu’en mai, a déclaré Statistique Canada la semaine dernière, son plus bas niveau en près de deux ans et une forte baisse par rapport au rythme de 4,4 % en avril.

La Banque du Canada a été hausse agressive des taux d’intérêt au cours des derniers mois pour tenter de contenir l’inflation. La théorie est qu’à mesure que les taux augmentent, les consommateurs sont pressés par des paiements de dette plus élevés.

Comme plus d’argent est consacré au service de leur dette, les Canadiens en ont moins à dépenser ailleurs. Cela a tendance à ralentir l’économie et à faire baisser les prix

Skogstad a ajouté qu’il n’y avait pas de politique évidente pour lui qui pourrait aider certaines entreprises en difficulté sans blesser les autres. Il a dit qu’une option pourrait être que le gouvernement verse des paiements à chaque entreprise en difficulté, mais que cet argent proviendrait éventuellement des contribuables.

« Vous pourriez le faire, mais comprenez simplement que vous aidez un groupe et nuisez à un autre. Nous appelons cela un » transfert « en économie. Donc, si cela vous convient, bien sûr, vous pouvez avoir cette politique, mais je parie il y a des gens qui ne seront pas d’accord. »

« Beaucoup de choses ont dû disparaître », déclare le propriétaire du magasin

Danielle et Joey Roy sont copropriétaires de la boutique Authentique depuis cinq ans. En raison de la hausse du coût de la vie, dit Danielle, ils ont dû augmenter leurs prix.

Joey et Danielle Roy, de gauche à droite, sont propriétaires de la boutique de cadeaux Authentique depuis 2018. En raison de la hausse du coût de la vie, dit Danielle, ils ont dû augmenter leurs prix. (Taylor O’Brien/CBC)

« Beaucoup de choses ont dû disparaître, le prix de beaucoup de nos produits a augmenté et nous avons toujours été fiers d’avoir des prix vraiment raisonnables. Mais nous ne pouvons tout simplement pas lutter contre cela. »

Danielle a ajouté que de nombreux articles de détail sont fabriqués en Chine, ce qui signifie que les coûts croissants d’expédition et de conteneur ont forcé les Roys à augmenter leurs prix.

Joey a déclaré que lui et Danielle faisaient partie des « chanceux » car ils peuvent encore gérer avec succès leur entreprise tout en gérant eux-mêmes l’inflation.

« Je pense que ce sont les gens qui sont juste à la limite de ce qu’ils peuvent rencontrer financièrement qui souffriraient le plus », a déclaré Joey. « Nous n’avons pas encore atteint ce seuil où nous nous sentons vraiment pressés. Heureusement pour nous, notre entreprise est suffisamment polyvalente pour que les affaires soient encore assez bonnes. »

Quant à Lucchese, il a déclaré qu’il avait également dû augmenter les prix à plusieurs reprises et qu’il savait que la croissance des coûts avait un impact sur ses clients, tout comme sur lui et sa famille.

« C’est un vrai frein de cette façon, mais la réalité est que pour que nous ayons suivi cela, nous aurions dû augmenter nos prix beaucoup plus et beaucoup plus fréquemment. Nous venons donc de faire le du mieux que nous pouvons. »

Alors que Lucchese se préparait à quitter Both Hands, il a déclaré que la réalité pour lui et sa famille était qu’ils essayaient de tenir le coup.

« Nous avons juste essayé de rouler le plus possible. Cela nous affecte des deux côtés, et de manière réaliste, si notre intention était de continuer à gérer l’entreprise, nous aurions probablement simplement augmenté nos prix de manière plus agressive et fait quelques autres changements pour essayer de suivre. »