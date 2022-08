Plus d’enfants hospitalisés pour empoisonnement au cannabis après la légalisation des produits comestibles, selon une étude

Selon une nouvelle étude, le nombre moyen d’enfants hospitalisés pour des empoisonnements involontaires au cannabis a augmenté dans certaines provinces après la légalisation des produits comestibles publié mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Les chercheurs basés en Ontario ont également constaté que trois de ces provinces — L’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont enregistré deux fois plus d’hospitalisations pédiatriques que le Québec, qui interdisait les produits comestibles au moment de l’étude.

“Contrairement aux adultes où ils se défoncent la plupart du temps, peut-être un peu somnolents, lorsque les jeunes enfants ingèrent des aliments, ils peuvent devenir très, très malades. Nous avons vu des enfants avec des convulsions, des enfants qui ont cessé de respirer”, a déclaré le Dr Yaron Finkelstein, auteur principal de l’étude et médecin membre du personnel du SickKids Hospital de Toronto.

“Leurs symptômes, en particulier chez les jeunes enfants, peuvent être plus graves et mettre la vie en danger.”

La loi fédérale exige que les produits comestibles infusés au cannabis – y compris les bonbons gommeux, le chocolat ou les produits de boulangerie – soient vendus dans des emballages neutres, afin de ne pas plaire aux enfants, et avec pas plus de 10 milligrammes de THC, composé psychoactif.

Mais même ces précautions “ne suffisent pas”, a déclaré Finkelstein. “Ces enfants sont toujours en danger.”

C’est pourquoi Finkelstein et d’autres pédiatres disent que les parents et les tuteurs devraient ranger les aliments hors de portée des enfants. Les enfants sont affectés différemment par ces produits et pourraient tomber très malades, disent les pédiatres. Combien a été mangé, le type de comestible, l’âge et la taille de l’enfant sont tous des facteurs.

“Ils sont faits pour être délicieux et il peut être très tentant pour un jeune d’essayer l’une de ces choses en pensant qu’il s’agit d’un délicieux cookie ou brownie ou gommeux ou d’autres produits comestibles”, a déclaré le Dr Dina Kulik, pédiatre basée à Toronto. qui n’a pas participé à l’étude.

Ce que montre l’étude

Dans le cadre de la recherche, Finkelstein et ses collègues ont voulu voir comment le fait d’avoir plus de produits à base de cannabis sur le marché après la légalisation affectait le nombre d’enfants hospitalisés pour des empoisonnements.

Ils ont comparé les données hospitalières provinciales sur trois périodes :

Avant la légalisation du cannabis au Canada (janvier 2015 à septembre 2018).

Après que le cannabis soit devenu légal pour la première fois (octobre 2018 à décembre 2019).

Après la légalisation des produits comestibles (janvier 2020 à septembre 2021).

Au cours de la première période, ils ont constaté que 581 enfants âgés de un à neuf ans avaient été hospitalisés pour une intoxication au cannabis.

Il y avait en moyenne deux hospitalisations de ce type par mois en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, selon les données fournies à CBC News.

La loi fédérale exige que les produits comestibles infusés au cannabis soient vendus dans des emballages neutres, afin de ne pas plaire aux enfants. (David Bajer/CBC)

Le nombre est passé à 5,2 en moyenne par mois après la légalisation du cannabis, selon les données.

Après la légalisation des produits comestibles dans ces provinces, il a de nouveau augmenté à 14,9.

Au Québec, l’augmentation a été moindre. Cette province comptait en moyenne environ 0,7 visites mensuelles à l’hôpital en raison d’empoisonnements au cannabis avant la légalisation. Mais cela a triplé après la légalisation des produits comestibles, à environ 2,1.

Les chercheurs n’ont pas précisé si des enfants sont morts pendant la période d’étude.

“Il est préoccupant qu’avec la légalisation, plus d’enfants aient accidentellement ingéré et toxique des produits à base de marijuana”, a déclaré Kulik, ajoutant qu’elle avait constaté une augmentation des cas dans son cabinet.

Déborah Friedman, la directrice de la traumatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants et du Centre universitaire de santé McGill et professeure agrégée de pédiatrie à McGill, a déclaré que l’étude indique ce qu’elle et ses collègues voient dans leurs services d’urgence.

“Certes, les cas que nous avons vus étaient le résultat de gommes, de chocolat et de biscuits, mais les chiffres n’ont certainement pas augmenté comme ils l’ont apparemment fait en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il est encore tôt dans la légalisation et que plus de surveillance de la tendance est nécessaire.

Finkelstein dit que certains parents et tuteurs ne savent pas que leur enfant a ingéré un produit comestible, ce qui rend parfois le diagnostic difficile. D’autres fois, les parents choisissent de ne pas le divulguer aux médecins.

“Quand cela arrive … nous avons un enfant inconscient dont nous ne connaissons pas la raison et nous commençons à faire beaucoup d’enquêtes”, a-t-il déclaré.

“Certains de ces enfants subissent de nombreux examens plus douloureux… jusqu’à ce que nous identifions la raison, surtout si nous ne sommes pas informés de l’exposition au cannabis.”

Friedman dit que les tuteurs doivent surveiller les symptômes courants comme les vomissements, la somnolence, l’accélération du rythme cardiaque, les difficultés respiratoires, l’anxiété et l’agitation. Elle dit que les parents devraient emmener leurs enfants à l’hôpital le plus proche si une intoxication au cannabis est suspectée.

Finkelstein dit qu’il faut faire plus pour empêcher les enfants d’ingérer des produits comestibles.

Lui, Kulik et Friedman conviennent que si les parents apportent des produits comestibles à la maison, ils doivent être rangés en toute sécurité loin des enfants.

“Nous voulons nous assurer que ces produits sont très, très loin des yeux curieux et des mains curieuses et enfermés comme d’autres médicaments devraient l’être”, a déclaré Kulik.