Plus d’enfants américains se dirigent vers les urgences après avoir bu un antitussif

“Quand quelqu’un est malade avec une toux persistante et incessante, il est naturel de chercher un traitement pour accélérer la guérison en utilisant une” solution rapide “. Le Benzonatate en fait partie”, a déclaré Perlman. “Ceci est important car le simple fait d’avoir ces médicaments et d’autres à la maison comporte le risque inhérent d’ingestions involontaires et intentionnelles chez les jeunes enfants et les adolescents, entraînant des effets indésirables toxiques, dont certains peuvent être mortels même en petites quantités.”

De nombreuses études et rapports de cas ont été publiés décrivant la toxicité grave des ingestions involontaires et intentionnelles de benzonatate, notamment l’agitation, des rythmes cardiaques dangereusement anormaux, des convulsions, un arrêt cardiaque et la mort, a-t-elle déclaré.

Parmi 133 enfants plus âgés qui ont intentionnellement fait une surdose de benzonatate, 66 % n’ont eu aucun effet secondaire et 13 % ont eu des effets secondaires modérés. Il n’y a pas eu d’effets secondaires majeurs ni de décès dans ce groupe d’âge, ont constaté les chercheurs.

Les décès concernaient des enfants âgés de 9 mois à 4 ans. Les effets cliniques comprenaient un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire, des convulsions, une toux ou un étouffement, des pupilles dilatées non réactives, une acidose, une glycémie élevée, des anomalies électrolytiques, des sécrétions excessives, un rythme cardiaque lent et aucun rythme cardiaque, ont noté les chercheurs.

Les jeunes enfants sont plus susceptibles d’essayer des médicaments en fonction de l’accessibilité, de l’apparence, du goût et de l’odorat, tandis que les adolescents sont plus susceptibles d’abuser ou d’abuser de médicaments à la maison avec une “intention suicidaire”, a déclaré Perlman.

“Il est de la plus haute importance de rester conscient que ce que nous apportons dans nos maisons constitue une menace et peut compromettre la sécurité de nos enfants”, a conseillé Perlman. “En tant que parents, cette initiative commence par limiter l’utilisation de médicaments en vente libre et sur ordonnance, tels que le benzonatate et d’autres remèdes contre la toux et le rhume, et en gardant les médicaments hors de portée et stockés en toute sécurité pour empêcher l’exploration, le mauvais usage et l’abus.”

En ce qui concerne les symptômes de la toux et du rhume, l’accent devrait être mis sur les soins de soutien, y compris le contrôle de la douleur et l’hydratation orale sans l’instinct d’une “solution rapide” en utilisant des médicaments contre la toux et le rhume tels que le benzonatate, a-t-elle déclaré.

Le rapport a été publié en ligne le 15 novembre dans la revue Pédiatrie.