Plus d’endroits pour se percher à Barn Owl Brewing à Kelowna

Barn Owl Brewing dans la Mission a le soutien du conseil de Kelowna pour ajouter plus de sièges.

La brasserie artisanale souhaite augmenter son nombre de places assises à l’intérieur de 87 à 100 et ajouter 41 places à un patio extérieur existant, portant la capacité à 72.

Les changements nécessitent une modification de la licence d’approbation du salon Barn Owl et nécessiteront l’approbation finale de la Direction provinciale de la réglementation des alcools et du cannabis. Les heures d’ouverture du permis d’alcool actuel de la brasserie ne changeront pas.

Barn Owl a récemment acheté l’entreprise voisine It’s A Bakery après que les propriétaires ont décidé de vendre et ont accordé à la brasserie un premier droit de refus.

«Notre plan, comme nous avons pris le relais le 1er décembre, est de le garder comme café et boulangerie, mais d’agrandir le patio autour de l’extérieur, ce qui donnerait plus de places assises pendant la journée et le soir ainsi que pour les clients de la brasserie. », a déclaré le copropriétaire de Barn Owl, Gary Brooker, au conseil lors d’une audience publique le 17 janvier.

Il n’y a eu aucun commentaire public pour ou contre les plans de la brasserie, cependant, le conseiller. Mohini Singh a fait référence à une lettre reçue par le conseil faisant part de ses inquiétudes concernant les personnes en état d’ébriété ainsi que le bruit.

Le copropriétaire de Barn Owl, Tim Kramer, a déclaré au conseil qu’il avait reçu la même lettre.

« Tout notre personnel a Serving It Right. Le fait qu’ils impliquent que cette règle est enfreinte, je pense, est en grande partie incorrect.

“Il ne fait aucun doute qu’il y aura du bruit, les gens deviennent peut-être bruyants après une bière, mais je ne comprends pas que dire qu’ils sont ivres n’est pas tout à fait ce que nous pensons et notre personnel est assez fier de la façon dont ils gèrent cela.”

Kramer a souligné que la terrasse extérieure fermera à 23h00 tous les soirs, comme l’exige son permis d’alcool.

« Nous ne sommes pas une boîte de nuit. Ce n’est tout simplement pas le quartier qui encourage la consommation d’alcool tard le soir.

It’s A Bakery fermera pour rénovations et changement de marque pendant deux semaines fin janvier.

