Plus d’employés d’Activision Blizzard déposent un dossier pour se syndiquer

Près de 60 employés du jeu vidéo chez Activision Blizzard ont déclaré mardi avoir déposé une demande de représentation syndicale, selon un rapport de Bloomberg.

Les travailleurs du studio de jeux vidéo Proletariat basé à Boston, qui a été acquis par Activision Blizzard plus tôt cette année, ont déclaré qu’ils s’organisaient avec les Communications Workers of America pour former un syndicat qui comprend “des concepteurs, des animateurs, des ingénieurs, des producteurs et des agents d’assurance qualité .” S’il réussit, ce sera le premier syndicat d’Activision Blizzard à inclure des employés en dehors de l’assurance qualité, a déclaré Bloomberg. Les efforts de syndicalisation du prolétariat marquent la troisième poussée de syndicalisation que l’entreprise a connue cette année, avec Organisation de Raven Software en janvier et les employés de Blizzard Albany voter pour se syndiquer plus tôt ce mois-ci.

Les employés d’Activision Blizzard ont continué à s’organiser malgré les menaces présumées de l’entreprise, qui a été chargé par le Conseil national des relations du travail en mai pour avoir enfreint la loi nationale sur les relations de travail, ou NLRA, qui stipule qu’il est illégal pour les employeurs d’interférer avec ou de dissuader les employés cherchant à organiser un syndicat.

Les efforts de syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo se déroulent en même temps que la Federal Trade Commission tente d’empêcher Microsoft d’acheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, arguant que la fusion nuira à la concurrence chez les fabricants de consoles de jeux vidéo.

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.