Plus d’électeurs swing américains passent au GOP: rapport AP

WASHINGTON –

Un changement politique commence à s’installer aux États-Unis alors que des dizaines de milliers d’électeurs de banlieue qui ont contribué à alimenter les gains du Parti démocrate ces dernières années deviennent des républicains.

Plus d’un million d’électeurs dans 43 États sont passés au Parti républicain au cours de l’année dernière, selon les données d’inscription des électeurs analysées par l’Associated Press. Le nombre non signalé auparavant reflète un phénomène qui se produit dans pratiquement toutes les régions du pays – les États démocrates et républicains ainsi que les villes et les petites villes – depuis que le président Joe Biden a remplacé l’ancien président Donald Trump.

Mais nulle part le changement n’est plus prononcé – et dangereux pour les démocrates – que dans les banlieues, où les électeurs swing bien éduqués qui se sont retournés contre le parti républicain de Trump ces dernières années semblent reculer. Au cours de la dernière année, beaucoup plus de personnes sont passées au GOP dans les comtés de banlieue de Denver à Atlanta et Pittsburgh et Cleveland. Les républicains ont également gagné du terrain dans les comtés autour des villes de taille moyenne telles que Harrisburg, en Pennsylvanie ; Raleigh, Caroline du Nord ; Augusta, Géorgie ; et Des Moines, Iowa.

Ben Smith, qui vit dans la banlieue du comté de Larimer, dans le Colorado, au nord de Denver, a déclaré qu’il s’était enregistré à contrecœur en tant que républicain plus tôt dans l’année après s’être de plus en plus inquiété du soutien des démocrates dans certaines localités pour les vaccins obligatoires contre le COVID-19, l’incapacité du parti à réprimer les crimes violents et leur focalisation fréquente sur la justice raciale.

“Il s’agit plus d’un rejet de la gauche que d’embrasser la droite”, a déclaré Smith, un conseiller professionnel de 37 ans dont la transition loin du Parti démocrate a commencé il y a cinq ou six ans lorsqu’il s’est inscrit comme libertaire.

L’AP a examiné près de 1,7 million d’électeurs qui avaient probablement changé d’affiliation dans 42 États pour lesquels il existe des données au cours des 12 derniers mois, selon L2, une société de données politiques. L2 utilise une combinaison des registres des électeurs de l’État et de la modélisation statistique pour déterminer l’affiliation à un parti. Bien que le changement de parti ne soit pas rare, les données montrent un net renversement par rapport à la période pendant laquelle Trump était au pouvoir, lorsque les démocrates bénéficiaient d’un léger avantage dans le nombre de changeurs de parti à l’échelle nationale.

Mais au cours de l’année dernière, environ les deux tiers des 1,7 million d’électeurs qui ont changé d’affiliation à un parti sont passés au Parti républicain. Au total, plus d’un million de personnes sont devenues républicaines contre environ 630 000 qui sont devenues démocrates.

La large migration de plus d’un million d’électeurs, une petite partie de l’électorat américain global, ne garantit pas un succès républicain généralisé aux élections de mi-mandat de novembre, qui détermineront le contrôle du Congrès et de dizaines de gouvernorats. Les démocrates espèrent que la décision de la Cour suprême vendredi d’annuler Roe v. Wade dynamisera les partisans, en particulier dans les banlieues, avant les mi-mandat.

Pourtant, les détails sur les changeurs de parti présentent un terrible avertissement pour les démocrates qui étaient déjà préoccupés par les effets macro qui façonnent le paysage politique cet automne.

Environ quatre mois avant le jour du scrutin, les démocrates n’ont pas de stratégie claire pour remédier à la faible popularité de Biden et à la peur écrasante des électeurs que le pays se dirige dans la mauvaise direction avec leur parti aux commandes. Et tandis que les républicains ont proposé peu de solutions politiques qui leur sont propres, le GOP a travaillé efficacement pour capitaliser sur les lacunes des démocrates.

Les républicains en ont profité l’année dernière, les parents de banlieue étant de plus en plus frustrés par les fermetures prolongées d’écoles liées à la pandémie. Et alors que l’inflation s’intensifiait plus récemment, le Comité national républicain a organisé des événements d’inscription des électeurs dans les stations-service des zones suburbaines des États swing comme l’Arizona, le Michigan, le Nevada et la Pennsylvanie pour lier l’administration Biden à des prix record de l’essence. Le GOP a également lié le président démocrate à une pénurie continue de lait maternisé.

“Biden et les démocrates sont terriblement déconnectés du peuple américain, et c’est pourquoi les électeurs affluent en masse vers le Parti républicain”, a déclaré la présidente du RNC, Ronna McDaniel, à l’AP. Elle a prédit que “les banlieues américaines auront une tendance au rouge pour les cycles à venir” en raison de “la hausse du prix de l’essence de Biden, la crise des frontières ouvertes, la pénurie de lait maternisé et la hausse de la criminalité”.

Le Comité national démocrate a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur la récente augmentation du nombre d’électeurs passant au GOP.

Et tandis que les responsables républicains s’empressent de s’attribuer le mérite du changement, le phénomène a pris de l’ampleur peu de temps après le départ de Trump de la Maison Blanche. Pourtant, la ou les raisons spécifiques du changement restent floues.

Au moins certains des républicains nouvellement inscrits sont en fait des démocrates qui ont voté contre les candidats soutenus par Trump lors des primaires du GOP. Ces électeurs voteront probablement à nouveau pour les démocrates en novembre.

Mais la portée et l’ampleur du changement de parti suggèrent quelque chose de beaucoup plus important en jeu.

Au cours de l’année dernière, presque tous les États – même ceux qui n’ont pas de primaires républicaines de haut niveau – ont évolué dans la même direction que les électeurs par milliers sont devenus républicains. Seule la Virginie, qui a tenu des élections hors année en 2021, a vu les démocrates augmenter considérablement au cours de la dernière année. Mais même là, les démocrates ont été anéantis lors des élections nationales de l’automne dernier.

Dans l’Iowa, les démocrates avaient l’habitude de détenir l’avantage des changeurs de parti par une marge de 2 contre 1. Cela a été inversé par rapport à l’année dernière, les républicains devant d’un montant similaire. Le même changement dramatique se joue dans l’Ohio.

En Floride, les républicains ont capturé 58 % des personnes qui changent de parti au cours des dernières années de l’ère Trump. Maintenant, au cours de la dernière année, ils en commandent 70 %. Et en Pennsylvanie, les républicains sont passés de 58 à 63 % des changeurs de parti.

L’avantage actuel des républicains parmi les changeurs de parti se joue avec une férocité particulière dans les banlieues du pays.

L’AP a constaté que l’avantage républicain était plus important dans les comtés «périphériques» de banlieue, sur la base des classifications des Centers for Disease Control and Prevention, par rapport aux petites villes et comtés. Les républicains ont augmenté leur part de changeurs de parti dans 168 des 235 comtés de banlieue examinés par AP – 72% – au cours de la dernière année, par rapport aux dernières années de l’ère Trump.

Ceux-ci comprenaient des comtés de banlieue à travers la Géorgie, l’Iowa, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Tennessee, le Texas, l’Ohio, la Virginie et l’État de Washington.

Les républicains ont également gagné du terrain dans les comtés de banlieue plus éloignés, que le CDC regroupe avec les villes de taille moyenne et appelle «métro moyen» – plus de 62% de ces comtés, 164 au total, ont connu une croissance républicaine. Ils vont des comtés de banlieue au nord de Denver, comme Larimer, à ceux de la région de Los Angeles comme Ventura et Santa Barbara en Californie.

L’avantage républicain était presque universel, mais il était plus fort à certains endroits qu’à d’autres.

Par exemple, dans le comté de Lorain, dans l’Ohio, juste à l’extérieur de Cleveland, presque tous les changements de parti de l’année dernière sont devenus républicains. C’est même alors que les démocrates ont capturé les trois quarts de ces changements de partis dans le même comté à la fin de l’ère Trump.

Certains dirigeants conservateurs craignent que les gains de banlieue du GOP ne soient limités si les républicains ne font pas un meilleur travail en expliquant aux électeurs de banlieue ce qu’ils défendent – ​​au lieu de ce contre quoi ils s’opposent.

Emily Seidel, qui dirige l’organisation de base Americans for Prosperity, soutenue par Koch, a déclaré que son réseau constate de première main que les électeurs de banlieue prennent leurs distances avec les démocrates qui représentent des “positions politiques extrêmes”.

« Mais cela ne signifie pas non plus qu’ils sont prêts à voter contre ces législateurs. Franchement, ils sont sceptiques quant aux deux options dont ils disposent », a déclaré Seidel. “La leçon ici: les candidats doivent faire valoir leurs arguments, ils doivent donner aux électeurs quelque chose pour lequel être, pas seulement quelque chose contre quoi.”

De retour dans le comté de Larimer, dans le Colorado, Jessica Kroells, femme au foyer de 39 ans, dit qu’elle ne peut plus voter pour les démocrates, bien qu’elle ait été une électrice démocrate fiable jusqu’en 2016.

Il n’y a pas eu un seul “moment aha” qui l’a convaincue de changer, mais en 2020, elle a déclaré que le Parti démocrate “m’avait laissée derrière”.

“Le parti lui-même n’est plus démocrate, c’est du socialisme progressiste”, a-t-elle déclaré, condamnant spécifiquement le plan de Biden visant à éliminer des milliards de dollars de dette étudiante.



