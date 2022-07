Plus d’électeurs désertant les conservateurs à cause des factures d’énergie que Boris Johnson, selon un sondage

Plus d’électeurs désertent le parti conservateur en raison de l’inaction sur le coût de la vie et de l’augmentation des factures que de l’animosité envers Boris Johnson, selon un nouveau sondage.

Les découvertes, vues par L’indépendantviennent après que les députés conservateurs ont forcé le Premier ministre à démissionner, estimant qu’il était devenu un handicap électoral.

Mais une enquête menée par ComRes auprès des conservateurs hésitants suggère que c’est l’augmentation des factures d’énergie plus que M. Johnson lui-même qui est le plus à blâmer – bien qu’il soit également un frein important au soutien.

Les résultats rendront la lecture difficile pour les députés conservateurs qui espèrent qu’un changement de chef relancera la fortune du parti. Il a perdu des soutiens, y compris dans le soi-disant “mur rouge”, les sondages nationaux le montrant constamment derrière les travaillistes depuis l’automne.

Le parti risque également de perdre des sièges dans le sud de l’Angleterre au profit des libéraux démocrates, qui ont remporté une série de victoires époustouflantes aux élections partielles dans la moitié inférieure du pays, y compris dans des sièges conservateurs auparavant préservés.

ComRes a interrogé un échantillon pondéré de 2 208 adultes britanniques entre le 8 et le 10 juillet 2022, juste après la démission de M. Johnson.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient plus ou moins susceptibles de voter pour les conservateurs qu’à cette époque l’an dernier, 43 % ont répondu oui, et 38 % ont répondu qu’ils n’étaient ni plus ni moins susceptibles de le faire. 10 pour cent ont dit qu’ils étaient plus susceptibles.

Parmi les électeurs conservateurs qui ont répondu et déclaré qu’ils étaient moins susceptibles, 26% ont cité l’augmentation des factures d’énergie comme leur principale préoccupation, devant 20% qui ont cité Boris Johnson personnellement et 14% la corruption et la sottise générales.

Les projets de loi étaient de loin la principale raison invoquée dans les trois principales préoccupations des conservateurs, citées par 54%, devant 35% de M. Johnson et 34% de corruption et de sorcellerie.

Le gouvernement a été critiqué pour ne pas en faire assez pour contrôler les factures et les prix des produits de première nécessité, la perception étant particulièrement dommageable pour le favori Rishi Sunak en raison de l’association de l’ancien chancelier avec l’économie.

Pourtant, malgré l’augmentation record des prix de l’énergie de 54 % en avril 2022, les candidats à la direction des conservateurs ont largement parlé de réductions d’impôts et de questions de guerre culturelle.

La facture devrait à nouveau augmenter sensiblement en octobre. Le directeur général du régulateur Ofgem a déclaré que le plafond des prix devrait encore augmenter à l’automne de 40% supplémentaires pour atteindre environ 2 800 £.

La bibliothèque de la Chambre des communes indique que des prévisions plus récentes ont mis l’augmentation probable dans la région de 3 250 £. Les offres à prix fixe en avril s’élevaient en moyenne à plus de 3 000 £.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré que le coût de la vie et la hausse du plafond énergétique étaient “l’éléphant dans la pièce” lors de la course à la direction des conservateurs.

“Cette annonce fera frissonner des millions de personnes dans le pays qui ne peuvent tout simplement pas payer des factures d’énergie de plus de 3 000 £ par an”, a-t-elle déclaré.

« Pourtant, tout ce que nous avons entendu des candidats à la direction des conservateurs, ce sont des fanfaronnades et des bêtises pour courtiser les députés conservateurs. Ils n’ont absolument rien dit sur la façon dont ils prévoient d’aider les gens à régler leurs factures d’énergie.”

Elle a ajouté: «Ces candidats sont déconnectés et à court d’idées. Franchement, ce pays en a assez du Parti conservateur. Ils n’ont pas de réponses sur la crise du coût de la vie et ne parviendront pas à aider les personnes en difficulté à traverser un hiver difficile de hausses de prix.

L’aide gouvernementale sur le coût de la vie a été relativement modeste par rapport à de nombreux voisins de la Grande-Bretagne. M. Sunak a initialement annoncé un prêt de 200 £ sur la facture d’énergie dans son budget, mais l’a porté à 400 £ cette année. La subvention compensera une partie de l’augmentation des coûts d’une facture énergétique annuelle.

D’autres pays comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France confrontés à des factures en hausse ont proposé des transports publics gratuits ou très bon marché pour compenser la hausse des coûts, déployé des subventions pour réduire les factures ou introduit des contrôles des prix au niveau du gros.