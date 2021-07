Plus d’électeurs américains veulent une enquête sur les émeutes du BLM de 2020 que l’enquête démocrate sur «l’insurrection» du Capitole – sondage – RT USA News

Un nouveau sondage suggère que la plupart des Américains pensent que le Congrès enquête sur la mauvaise émeute, amplifiant l’ampleur de « l’insurrection » du Capitole américain tout en ne montrant aucune inquiétude concernant l’incendie et le pillage des grandes villes de l’été dernier.

Le sondage Rasmussen Reports, publié mercredi, a révélé que 66% des Américains les électeurs croient Le Congrès devrait enquêter sur les émeutes de Black Lives Matter qui se sont propagées à travers le pays après le meurtre en mai 2020 de George Floyd en garde à vue. Cela se compare aux 49% qui soutiennent l’enquête du comité restreint de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Les conclusions interviennent au milieu d’une polarisation politique continue sur la violation du Capitole, que le président Joe Biden et d’autres démocrates ont présentée comme une insurrection à motivation raciale et « la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile ». Pelosi a rejeté mercredi deux des cinq républicains nommés au comité d’enquête, auquel cas le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que le GOP ne participerait pas à la « processus fictif ».

Les émeutes du BLM ont fait des dizaines de morts et 2 000 policiers blessés. Rien qu’à Minneapolis, la destruction de biens a été la pire des troubles civils que les États-Unis aient connu depuis l’émeute de Rodney King à Los Angeles en 1992. Quatre personnes sont mortes lors de l’émeute du Capitole, qui a découlé d’une protestation contre une fraude électorale présumée. Trois étaient des manifestants décédés de causes naturelles, comme une crise cardiaque. Le quatrième était un émeutier qui a été abattu par un policier. De plus, quelques heures après l’émeute, l’officier de police du Capitole Brian Sicknick est décédé d’un accident vasculaire cérébral dans son bureau.

Seulement 21% des personnes interrogées dans le sondage Rasmussen ont déclaré qu’elles s’opposeraient à une enquête du Congrès sur les émeutes du BLM, juste la moitié du pourcentage qui ne pense pas que le Congrès devrait enquêter sur l’émeute du Capitole. Alors que la plupart des manifestations du BLM de l’été dernier étaient pacifiques, plus de 500 sont devenues violentes.

Le soutien des électeurs pour enquêter sur les émeutes du BLM est similaire dans tous les groupes raciaux. Environ 67% des Blancs, 64% des Noirs et 66% des Hispaniques ont déclaré qu’une telle enquête devrait être effectuée. Même 60% des démocrates ont convenu que les manifestations violentes devraient faire l’objet d’une enquête, contre 75% des républicains et 63% des indépendants.





L’Association nationale de la police (NPA), qui s’est associée à Rasmussen pour le sondage, a déclaré que le soutien des électeurs à une enquête sur les émeutes estivales découle de la conduite des politiciens locaux – à la fois dans leur gestion des manifestations violentes et dans les politiques qui, selon eux, ont rendu les villes moins en sécurité après coup.

« Lorsque les maires des villes dans lesquelles de violentes émeutes ont eu lieu en 2020 ont refusé de laisser la police arrêter immédiatement les crimes en cours, cela a envoyé un message aux criminels violents à travers le pays que les crimes seront autorisés et les criminels ne seront pas touchés », a déclaré le NPA dans un communiqué.

Au cours de la dernière année, les crimes violents ont augmenté à l’échelle nationale, et le manque de soutien des politiciens a entraîné la baisse du nombre de policiers dans une crise de recrutement et de rétention de personnel.

Le sondage Rasmussen a montré que 63% des électeurs pensent que les émeutiers et les pilleurs du BLM devraient être poursuivis, tout comme les participants aux émeutes du Capitole l’ont été. De même, 65% ont déclaré que Biden et la vice-présidente Kamala Harris devraient rencontrer la famille du capitaine de police à la retraite de St. Louis, David Dorn, qui a été assassiné lors d’une émeute du BLM, tout comme ils l’ont fait avec la famille de Floyd.

Environ 65% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être d’accord avec l’affirmation du BLM selon laquelle le drapeau américain et les drapeaux pro-policiers sont des symboles du racisme. Et 53% ont convenu que le Congrès devrait décerner des médailles aux officiers qui ont défendu leurs villes lors des émeutes de 2020, tout comme Pelosi a appelé les membres de la police du Capitole à obtenir des récompenses. De plus, alors que 51% pensent que les politiciens qui minimisent la violation du Capitole méritent d’être critiqués, 62% ont déclaré que ceux qui tentent de diminuer les émeutes estivales méritent des réprimandes.

