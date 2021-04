Verizon a annoncé aujourd’hui qu’il étend son 5G portée, se répandant plus loin à travers ce pays dans les zones métropolitaines via des tours cellulaires pour les appareils mobiles et les ménages de banlieue via 5G Home. Plus précisément, vous trouverez désormais des données mobiles 5G UWB à La Nouvelle-Orléans, Fresno, Riverside et San Antonio. Cela porte le nombre total de marchés 5G UWB à 71.

Si vous êtes intéressé par 5G Home, vous pouvez le trouver à Riverside, en Californie, à partir du 22 avril, ainsi qu’à Memphis et à San Antonio à partir du 6 mai. Avec ces ajouts, 5G Home est désormais disponible dans 33 villes au total.

En plus de cela, Verizon propose désormais un Chromebook 4 gratuit de Samsung pour les nouveaux clients résidentiels 5G. Tant que vous installez et maintenez les services Internet résidentiels 5G éligibles en règle pendant 45 jours, vous recevrez par e-mail un code d’échange pour une machine Chrome OS gratuite.

Mais ce n’est pas tout – à partir du 29 avril, Verizon proposera jusqu’à 500 USD pour couvrir les frais de résiliation anticipée des clients qui quittent leur fournisseur Internet actuel et passent à la 5G Home. Celui-ci est un peu plus cruel et n’a techniquement aucune valeur monétaire. Dans les petits caractères, Verizon déclare que la documentation de l’ETF (frais de résiliation anticipée) pour les services de votre fournisseur précédent doit être fournie dans les 90 jours suivant l’installation de 5G Home et l’offre sera rempli via des crédits de facture. Verizon précise ensuite que «Si nous ou vous annulez votre service Internet résidentiel 5G dans les 90 jours suivant l’installation, le crédit ETF sera débité sur votre facture finale.»

L’avenir de la 5G. Nous pourrions enfin y arriver un jour.

// Verizon