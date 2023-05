Plus de villages évacués alors que l’Italie compte le coût des inondations meurtrières

Les autorités italiennes ont ordonné l’évacuation immédiate de trois villages menacés par les inondations.

Près de deux douzaines de rivières et de ruisseaux ont inondé le sud-est de la région d’Émilie-Romagne.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons et des centaines de glissements de terrain ont été signalés.

Les autorités de Ravenne ont émis jeudi un ordre d’évacuation immédiate pour trois villages menacés par les inondations après que de fortes pluies ont fait neuf morts dans le nord-est de l’Italie.

Des bus ont été envoyés pour aider les habitants à quitter Villanova di Ravenna, Filetto et Roncalceci après que la rivière Lamone a éclaté.

Près de deux douzaines de rivières et de ruisseaux ont inondé le sud-est de la région d’Émilie-Romagne à la suite d’averses plus tôt cette semaine, submergeant des quartiers entiers et des terres agricoles.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons et des centaines de glissements de terrain ont été signalés, ont indiqué des responsables régionaux.

La pluie s’est arrêtée mercredi en milieu d’après-midi et les météorologues ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucune pluie significative jeudi.

« Mais quand on a six mois de pluie en 36 heures, tombant là où il y avait déjà eu des pluies record il y a deux semaines, il n’y a pas de territoire qui puisse tenir », a déclaré Stefano Bonaccini, président de la région d’Emilie-Romagne, à la chaîne de télévision La7. Mercredi.

Bonaccini a dit :

On a eu il y a deux semaines environ deux milliards (euros) de dégâts… le sol n’absorbe plus rien.

Deux personnes sont mortes dans la même région au début du mois après 48 heures de pluie presque continue.

Les forces armées italiennes et les garde-côtes se sont joints à l’effort d’urgence, déployant des hélicoptères pour extraire les habitants désespérés de leurs maisons et des bateaux pneumatiques pour atteindre les maisons entourées de tous côtés par l’eau.

Alors que les inondations reculaient dans certaines régions, les habitants devaient nettoyer les maisons et les rues couvertes de boue et remplies de débris.

« J’habite ici depuis 1979, j’ai vu passer des inondations, mais je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré mercredi à l’AFP Edoardo Amadori, un habitant de la ville de Cesena.

Des milliers de fermes dans la zone agricole fertile ont été touchées, mais le ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida a déclaré que l’eau devrait se calmer avant que le gouvernement ne puisse quantifier les dégâts.

Les inondations ont provoqué l’annulation du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne prévu dimanche à Imola, les organisateurs affirmant qu’ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des fans, des équipes et du personnel.