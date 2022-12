Plus de vente, Estée Lauder, Meta

Mon top 10 des choses à surveiller vendredi 16 décembre 2022 1. Les ventes d’actions menées par la Réserve fédérale se poursuivent, mais l’obligation longue ne fait rien. Ces mouvements indiquent que les revenus doivent baisser. Mais la question est : lesquels ? Depuis que la Fed a présenté mercredi des perspectives plus bellicistes, le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 900 points au total dans des baisses consécutives. 2. Atlantic Equities s’attend à ce que la croissance de Club holding Estee Lauder (EL) se réaccélère alors que la Chine assouplit les restrictions de Covid. Comme nous l’avons dit, les analystes là-bas disent que la levée des règles de Covid libère le potentiel de la Chine. Atlantic a attribué une note de surpondération (achat) à EL, avec un objectif de cours de 302 $ par action. 3. JPMorgan nomme AbbVie (ABBV) et Club holding Eli Lilly (LLY) meilleurs de leur catégorie et premiers choix dans le secteur biopharmaceutique pour 2023. Leerink relève l’objectif de cours sur LLY à 410 $ par action contre 384 $. De notre “réunion mensuelle” de décembre, jeudi, voici une mise à jour rapide des 33 actions de notre portefeuille. 4. Meta Platforms (META) a le pire derrière elle, dit JPMorgan, qui met à niveau la détention du Club à une surpondération (achat) et augmente son objectif de prix à 150 $ par action au lieu de 115 $. Big Tech a eu une année difficile. Mais nous avons préparé un commentaire sur les raisons pour lesquelles nous nous accrochons, pour l’instant. 5. Club holding Apple (AAPL) a été nommé parmi les meilleurs choix technologiques à Evercore ISI. Les analystes là-bas disent que “les vents contraires de la chaîne d’approvisionnement en Chine sont probablement transitoires”. 6. Advent International va acheter Maxar Technologies (MAXR) pour 53 $ par action, soit environ 4 milliards de dollars, une prime de plus de 120 % par rapport à la clôture de jeudi et cela se reflète dans les échanges avant commercialisation. Maxar a plus de 90 satellites en orbite, desservant des clients du gouvernement américain à SiriusXM (SIRI). 7. Le cabinet comptable Mazars Group a suspendu le travail avec les clients crypto, selon l’échange crypto Binance. “Malheureusement, cela signifie que nous ne pourrons pas travailler avec Mazars pour le moment”, a déclaré Binance à CNBC. 8. Barclays relève l’objectif de prix sur General Electric (GE) à 96 $ par action contre 92 $ avant le spin-off des soins de santé. Parmi les industriels, on aime Emerson Electric (EMR). Le Club a commencé une position mercredi et en a acheté plus jeudi . 9. Goldman Sachs aime United Airlines (UAL) et Delta Air Lines (DAL) ; voit des vents favorables à la reprise. Reprend la couverture des deux avec des cotes d’achat et des objectifs de cours de 51 $ par action et 40 $ par action, respectivement. 10. Objectif de cours de Nike (NKE) relevé au Credit Suisse à 122 $ par action au lieu de 110 $ ; maintient la cote de surperformance (achat). Mentionne comme un stock indispensable. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, LLY, META, AAPL et EMR. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

