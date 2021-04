La soi-disant « variante britannique » de Covid-19 a maintenant été signalée dans tous les États des États-Unis, avec plus de 15000 cas de mutation plus transmissible confirmés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La variante, connue sous le nom de souche B.1.1.7, a été détectée pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre en décembre 2020 et s’est depuis propagée rapidement aux États-Unis en raison de sa nature très contagieuse. On pense que la souche est à l’origine d’une poussée d’infection en Amérique et ailleurs. La confirmation de la propagation de la variante en Amérique intervient quelques jours après que le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, ait averti que la variante était désormais responsable de 26% de toutes les infections à Covid aux États-Unis et qu’elle était la souche dominante dans cinq régions du pays.



«Nous avons tellement de choses à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous en sommes et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment, j’ai peur,» Dit Walensky. Le Dr Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a réitéré ces préoccupations lorsque Parlant à CNN lundi soir, avertissant que «Le virus n’en a pas fini avec nous.» Osterholm a également mis en garde contre la possibilité qu’une quatrième vague d’infections éclate aux États-Unis si les gens ne respectent pas les mesures de santé pendant la course à la vaccination, car le rythme des vaccinations pourrait ne pas être assez rapide pour correspondre à une augmentation des cas à venir. «Six à 10 semaines.»



Depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont enregistré 30,5 millions de cas confirmés de Covid-19, avec 554 064 décès dus au virus – le bilan le plus élevé au monde. Jusqu'à présent, 167 millions de doses d'un vaccin Covid-19 ont été distribuées dans le pays, plus de 32% de la population ayant reçu au moins un vaccin.