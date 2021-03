Plus de variantes de COVID-19 émergent plus près de chez nous: ce qu’il faut savoir sur celles découvertes au Brésil, à New York, en Californie

Les responsables de la santé exhortent les Américains à ne pas baisser leurs gardes contre le COVID-19 alors que les chercheurs découvrent de nouvelles variantes qui peuvent déjà être plus transmissibles et pourraient également être quelque peu résistantes au vaccin.

«À ce niveau de cas, avec la propagation des variantes, nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné que nous avons gagné», a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing de la Maison Blanche lundi. «Ces variantes constituent une menace très réelle pour notre peuple et notre progrès.»

Alors que les experts ont suivi des variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ils voient également des drapeaux rouges dans d’autres variantes découvertes plus près de chez eux au Brésil, à New York et en Californie.

Dans le briefing de lundi, le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’une étude récente avait révélé que certains traitements COVID-19 pourraient ne pas être aussi efficaces contre la nouvelle variante découverte à New York.

«C’est une question théorique, mais cela peut être un vrai problème», a déclaré le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays.

Voici ce que l’on sait des nouvelles variantes émergentes et pourquoi les experts de la santé s’inquiètent à leur sujet:

La variante P.1 identifiée pour la première fois au Brésil

Une variante originaire du Brésil – appelée P.1 – a été signalée pour la première fois fin janvier par l’Institut national des maladies infectieuses du Japon après que quatre voyageurs en provenance du Brésil aient été dépistés dans un aéroport en dehors de Tokyo.

Le variant a 17 mutations uniques, dont trois dans la protéine dopée du virus, selon le CDC. Dimanche, le CDC a signalé 10 cas de la variante P.1 dans cinq États américains: l’Alaska, la Floride, l’Oklahoma, le Minnesota et le Maryland. L’agence l’a désignée comme une «variante préoccupante».

Une étude publiée en janvier a fait état d’un groupe de cas à Manaus, au Brésil, la plus grande ville de la région amazonienne. Il a révélé que le variant P.1 a été identifié dans 42% des cas de COVID-19 séquencés à partir de fin décembre.

De nombreux cas se sont produits chez des personnes qui s’étaient déjà rétablies du coronavirus, intensifiant les inquiétudes concernant la réinfection, a déclaré le Dr Cindy Prins, épidémiologiste au College of Public Health and Health Professions de l’Université de Floride, qui n’est pas affiliée à l’étude.

«Ils avaient un haut niveau d’immunité de troupeau là-bas et ce qu’ils ont découvert maintenant, c’est qu’ils voient de nouveaux cas de COVID-19 et des réinfections», a-t-elle déclaré. Les chercheurs ont découvert que la réinfection était principalement causée par la variante P.1.

La semaine dernière a été la plus meurtrière du Brésil de la pandémie, avec 8 244 décès dus au virus. Moins de 4% de la population brésilienne a été vaccinée contre le COVID-19. Près de 260 000 personnes sont mortes de la maladie.

«Le retour de la pandémie dans plusieurs États fait s’effondrer leurs réseaux d’assistance privés et publics et a entraîné un risque imminent de la propager à toutes les régions du Brésil», a déclaré lundi le Conseil national brésilien des secrétaires de la santé, ajoutant que la nation connaît son pire. moment depuis le début de la pandémie.

La variante B.1.526 identifiée pour la première fois à New York

Une autre version mutée du coronavirus – appelée B.1.526 – est apparue à New York fin novembre et a depuis surgi dans les États voisins.

En janvier 2021, la variante représentait environ 3% des échantillons analysés par les chercheurs, passant à 12,3% à la mi-février, selon une étude menée par des scientifiques de l’Université Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons qui n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Au 25 février, plus de 80 cas de la variante ont été identifiés chez des patients à travers la région des trois États, y compris le Connecticut et le comté de Westchester, New York.

« Ce n’est pas juste un cluster, ce qui signifie que la lignée se propage probablement largement dans la région », a déclaré le Dr Anne-Catrin Uhlemann, auteur de l’étude et professeur agrégé de médecine à la Division des maladies infectieuses de l’Université de Columbia, dans un communiqué.

Les experts disent que l’impact de la nouvelle variante B.1.526 sur la transmissibilité, la gravité de la maladie et le risque de réinfection n’est pas connu. Mais l’étude de Columbia montre que la variante partage certaines caractéristiques préoccupantes avec les variantes identifiées en Afrique du Sud et au Brésil, qui peuvent être moins sensibles à certains traitements et vaccins.

Qu’est-ce que ces variantes ont en commun? La mutation E484K

Les experts de la santé pensent que le vaccin COVID-19 pourrait être moins efficace contre ces variantes émergentes en raison d’une mutation de la protéine de pointe du coronavirus, appelée mutation E484K, qui est présente dans des variantes identifiées pour la première fois à South Arica, au Brésil et à New York.

Une autre étude récente qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs a révélé que les anticorps de personnes vaccinées sont moins efficaces contre le virus B.1.351, le variant identifié pour la première fois en Afrique du Sud, en raison de cette mutation.

Les variantes avec la mutation E484K peuvent également être à l’origine de la baisse d’efficacité de certains traitements monoclonaux. Les chercheurs affirment également que cette mutation peut provoquer une réinfection chez les personnes qui s’étaient rétablies de variantes antérieures du coronavirus.

Dans les semaines à venir, les scientifiques de Columbia prévoient d’intensifier les efforts de séquençage à environ 100 échantillons par jour et de cultiver une variante vivante pour en savoir plus sur sa vulnérabilité aux vaccins et aux traitements potentiels contre le COVID-19.

«La montée en puissance de ces variantes montre que nous pourrions être à la poursuite du SRAS-CoV-2 pendant un certain temps», a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr David Ho, professeur de médecine et directeur du Aaron Diamond AIDS Research Center, dans le communiqué de Columbia. «Malheureusement, cette pandémie ne disparaîtra peut-être pas aussi facilement avec l’avènement du vaccin.»

La variante B.1.427 / 429 identifiée pour la première fois en Californie

La variante qui est apparue dans différentes régions de Californie – appelée B.1.427 ou B.1.429 – ne contient pas la mutation E484K, mais les chercheurs disent qu’il vaut la peine de la regarder après qu’une étude a suggéré qu’elle était associée à un risque accru de maladie grave et de décès.

Les chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont également découvert que la variante était associée de manière significative au séjour en unité de soins intensifs et à la ventilation mécanique, selon l’étude de pré-impression qui n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Les auteurs de l’étude ont prédit que la variante B.1.427 / B.1.429 pourrait avoir émergé en mai 2020 et augmenter sa prévalence jusqu’à ce qu’elle représente plus de la moitié des cas de COVID-19 dans toute la Californie en janvier.

La variante a été signalée dans 52 États, mais la plupart des cas se trouvent en Californie et au Nevada, selon epidemi.info, un site Web qui suit les données épidémiologiques dans le monde.

Au lieu de la mutation E484K, le nouveau variant identifié pour la première fois en Californie contient trois mutations de protéines de pointe: S13l, W152C et L452R.

«Des études antérieures ont suggéré que la mutation L452R peut stabiliser l’interaction entre la protéine de pointe et la (cellule hôte) et ainsi augmenter l’infectivité», ont déclaré les auteurs de l’étude. Sa résistance aux anticorps par infection naturelle ou aux vaccins COVID-19 est encore inconnue.

Il y a peut-être lieu de s’inquiéter concernant toutes les variantes émergentes, mais il y a encore de l’espoir avec le vaccin COVID-19, a déclaré le Dr Karin Michels, professeur et directeur du département d’épidémiologie de l’Université de Californie à Los Angeles, Fielding School of Public. Health, qui n’est pas affilié à l’étude UC de San Francisco.

Bien qu’une mutation puisse être moins efficace contre le vaccin, elle fournit toujours une certaine protection et prévient les maladies graves et la mort, a-t-elle déclaré.

«Un peu moins efficace n’est pas ne pas efficace », a déclaré Michels. «Une fois que le virus aura tellement changé que les vaccins seront inutiles… ce sera le (vrai) problème.»

