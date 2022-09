PLUS de trois millions de personnes en deuil devraient se rendre à Londres cette semaine pour rendre hommage à la reine.

Mais le million de personnes qui font la queue pour voir le mensonge de Sa Majesté se sont fait dire: “Ne vous présentez pas tôt – et pas de selfies.”

Une immense mer de fleurs a été laissée par des personnes en deuil à l’extérieur du domaine Queen’s Sandringham Crédit : Geoff Robinson

Des milliers de fleurs ont également été laissées devant les portes du château de Windsor Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Des drapeaux Union Jack ont ​​été mis en place le long du centre commercial menant au palais de Buckingham après le décès de la reine Elizabeth II Crédit : Splash

Les foules monstres prévues ont poussé les responsables de Whitehall à travailler fébrilement pour élaborer un plan directeur pour l’événement de quatre jours, à partir de 17 heures mercredi.

Mais les personnes en deuil ont été informées que l’itinéraire exact de la file d’attente était toujours en cours de finalisation, ce qui signifie que quiconque devinant son point de départ pourrait se présenter au mauvais endroit.

Une source gouvernementale a déclaré hier: «Le message clé est de ne pas essayer de deviner où l’itinéraire commencera.

« Si vous arrivez tôt ou au mauvais endroit au mauvais moment, vous serez tout simplement renvoyé.

«Une fois à l’intérieur de Westminster Hall, les gens seront invités à éteindre leur téléphone pour assurer la dignité de l’événement.

“Et aucune photo ne doit être prise – quiconque essaie de prendre un selfie risque d’être expulsé par la sécurité.”

On s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes tentent de rendre hommage à la reine à Westminster Hall avant la fermeture de ses portes à 6h30 lundi.

Les responsables pensent que la foule rivalisera avec le million de personnes qui sont descendues dans la rue pour les funérailles de Diana, princesse de Galles en 1997.

Un plan envisagé suivrait globalement l’itinéraire emprunté par 200 000 personnes en deuil qui ont fait la queue pour le mensonge de la reine mère en 2002.

Il revenait de Westminster, au sud sur Lambeth Bridge et le long de l’Albert Embankment vers l’extrémité sud du pont de Westminster.

Mais le grand nombre de personnes souhaitant rendre hommage à la reine signifie qu’un itinéraire plus long de cinq milles commençant à Southwark Park est maintenant envisagé.

Les gens recevront des bracelets lorsqu’ils commenceront à faire la queue, empêchant quiconque de faire attendre d’autres personnes dans la file en leur nom. Les détails de l’itinéraire seront publiés sur le site Web du gouvernement à 22 heures aujourd’hui.

Dans le cadre de l’opération Feather, des milliers de policiers devraient être appelés pour surveiller le mensonge en état.

Le nouveau commissaire du Met, Sir Mark Rowley, a admis hier avoir surveillé les funérailles de la reine et que leur accumulation était «un énorme défi».

La reine est décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans le 8 septembre Crédit : PA

Malgré les conseils, les fans royaux commençaient déjà à camper devant le palais de Buckingham Crédit : PA

Le MI5 a également participé à l’examen de l’opération.

L’itinéraire – et celui de la procession finale de la reine – est en cours d’analyse pour détecter tout signe de vulnérabilité.

Et 1 500 soldats auraient été mis en alerte pour aider au contrôle des foules.

Hier, les directives officielles du gouvernement ont déclaré que quiconque souhaitant rendre hommage devrait s’attendre à une longue file d’attente.

Ceux qui attendent sont avertis qu’ils auront peu de chance de s’asseoir, tandis que les fermetures de routes et les retards de transport rendront même difficile l’accès à l’événement.

Des contrôles de sécurité et des restrictions de type aéroportuaire accueilleront les personnes en deuil à Westminster Hall. Ils seront autorisés à emporter un petit sac ne dépassant pas 40 cm x 30 cm x 20 cm – plus petit qu’un sac de cabine autorisé par BA ou easyJet.

Les aliments et autres liquides, les fleurs et les hommages, les glacières, les paniers, les sacs de couchage, les couvertures, les chaises pliantes et les poussettes non pliables sont également interdits.

Malgré les conseils, les fans royaux commençaient déjà à camper devant le palais de Buckingham hier.

Maria Scott, 51 ans, John Loughrey, 67 ans, et Sky London, 62 ans, dormiront dans des tentes sur The Mall jusqu’après les funérailles de la reine.

La mère de deux enfants et la soignante Maria ont parcouru les 245 miles de Gateshead jeudi.

Elle a dit : « C’est un petit prix à payer pour être ici. La reine a été une présence si constante dans nos vies. Elle a tellement fait traverser le pays.

Le chef à la retraite John, de Streatham, dans le sud-ouest de Londres, a déclaré: «Elle me manque et sa présence me manque. Elle était la mère du pays.

Sky, 62 ans, propriétaire d’une animalerie à la retraite, de Paddington, dans l’ouest de Londres, a ajouté: “Nous avons juste besoin de dire:” Merci madame “.”