Plus de transparence pour les modifications IA

Nous apportons souvent des modifications à nos photos pour les faire ressortir. Parfois, cela signifie apporter une simple modification à une photo, comme la recadrer. D’autres fois, cela peut impliquer des changements plus complexes comme la suppression de distractions ou d’objets indésirables, le perfectionnement de l’éclairage ou même la création d’une nouvelle composition. Auparavant, il s’agissait de tâches complexes et chronophages, mais l’IA a changé la donne en alimentant des outils d’édition tels que Magic Editor et Magic Eraser dans Google Photos.

À mesure que nous mettons ces outils à la disposition d’un plus grand nombre de personnes, nous reconnaissons l’importance de le faire de manière responsable avec nos Principes de l’IA à titre indicatif. Pour améliorer encore la transparence, nous permettons de voir plus facilement quand des modifications IA ont été utilisées dans Google Photos. À partir de la semaine prochaine, Google Photos notera lorsqu’une photo a été modifiée avec Google AI directement dans l’application Photos.

Les photos éditées avec des outils tels que Magic Editor, Magic Eraser et Zoom Enhance incluent déjà des métadonnées basées sur les normes techniques de l’International Press Telecommunications Council (IPTC) pour indiquer qu’ils ont été modifiés à l’aide de l’IA générative. Nous allons maintenant plus loin en rendant ces informations visibles aux côtés d’informations telles que le nom du fichier, l’emplacement et l’état de la sauvegarde dans l’application Photos.