Plus de tours de location proposées pour le marché serré de Kelowna

Deux bâtiments sont prévus au coin de Underhill Street et Baron Road

Rendu conceptuel de deux tours de location proposées pour Underhill Street et Baron Road. (Photo/Ville de Kelowna)

Deux autres tours de location sont proposées pour Kelowna, à côté du poste d’essence Costco et en face du centre commercial Orchard Park.

Les permis d’aménagement soumis à la mairie montrent des immeubles de 15 et 14 étages, avec un total de 258 logements locatifs, prévus au coin d’Underhill Street et de Baron Road.

Deux immeubles d’habitation de six étages sont actuellement en construction sur ce site.

Deux tours de location sont proposées pour Underhill Street et Baron Road. (Photo/Ville de Kelowna)

Environ 4 500 pieds carrés d’espace commercial et de restauration font également partie de la proposition.

Une terrasse d’agrément entre les deux tours doit être prévue au niveau trois, ainsi qu’un terrain de pétanque et une pelouse centrale. Social

les espaces comprennent une cuisine extérieure avec une salle à manger couverte et une terrasse ensoleillée.

La proposition comprend également un espace de travail de bureau à distance avec des bureaux et une connexion wifi, et un théâtre de « présentation » qui peut également être utilisé pour des films en plein air.

