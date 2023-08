Plus de tornades confirmées par la tempête qui a frappé Will, les comtés voisins – Shaw Local

Le National Weather Service a augmenté le nombre de tornades de la région confirmées depuis les tempêtes de vendredi soir à six, dont trois qui ont frappé certaines parties du comté de Will.

Les tornades étaient toutes aux niveaux EF1 ou EF0, qui sont relativement faibles, mais produisaient toujours des vents de pointe compris entre 80 mph et 110 mph.

Les cinquième et sixième tornades confirmées par NWS étaient toutes deux au niveau EF0, ce qui signifie que la vitesse du vent était comprise entre 65 mph et 85 mph.

On pense que l’un a commencé près de la Midewin National Tallgras Prairie au nord de Wilmington et s’est déplacé dans la zone près de Wilton Center, où plusieurs arbres ont été déracinés et un est tombé sur une maison, avant de se terminer dans la région de Peotone.

L’autre dans le comté de Kendall a déménagé de Newark à Lisbonne, abattant des arbres et endommageant les toits de quelques résidences. Les silos de la ferme ont également été endommagés, a déclaré NWS.

« Des matériaux d’isolation ont été retrouvés collés sur le côté est d’une grange à poteaux sur Stephens Road, et une fenêtre cassée et des dommages au revêtement ont été constatés sur le côté nord du motel de Duane », indique le rapport du NWS à propos de la tornade du comté de Kendall.

Les deux tornades ont été ajoutées à une liste de quatre publiées par NWS dimanche matin.

Ceux-ci comprenaient une tornade EF1 qui aurait eu une vitesse de vent maximale de 95 mph qui a commencé à Minooka et s’est déplacée à travers Shorewood avant de se terminer du côté ouest de Joliet.

On pense que la tornade s’est intensifiée lorsqu’elle a atteint la rivière DuPage à Shorewood.

« Nous avions quelques quartiers qui avaient beaucoup d’arbres », a déclaré le maire de Shorewood, Clarence « CC » DeBold.

Un graphique du National Weather Service illustrant les tempêtes qui ont traversé la région vendredi soir. (Photo fournie par le National Weather Service)

Ces subdivisions se trouvent sur deux côtés de la rivière DuPage : River Crossing et Lake Forrest.

DeBold a déclaré que des maisons avaient été endommagées, mais que la plupart étaient dues à la chute d’arbres.

Une équipe d’enquêteurs était de retour à Shorewood lundi pour déterminer si une autre tornade avait traversé la partie nord de la ville, a déclaré le météorologue du National Weather Service (NWS) Mark Ratzer.

« Nous avons eu d’autres rapports de dommages causés par le vent », a déclaré Ratzer. « Ils cherchent à voir si c’était des vents droits ou autre chose. »

Que ce soit des vents violents ou des tornades de faible intensité qui aient causé les dégâts, cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance. Mais les nombreuses tornades issues du système de tempête suggèrent que les dégâts auraient pu être bien pires.

Ratzer a déclaré que le type de système de tempête qui s’est déplacé dans la région vendredi soir peut produire plusieurs tornades de faible intensité.

« C’était un système de type linéaire ; il y avait une ligne d’orages », a-t-il dit. « Sur le bord d’attaque de la tempête, vous pouvez obtenir ces surtensions localisées de la vitesse du vent sur de courtes distances. »

Les tornades produites par la tempête de vendredi ont peut-être eu des vitesses de vent relativement faibles pour les tornades, mais elles semblaient avoir duré sur une certaine distance.

Ratzer a déclaré que les tornades n’étaient probablement pas au sol tout le temps.

On estime que la tornade qui est passée de la Midewin National Tallgras Prairie à Peotone a duré 15,4 milles.

Vendredi soir, les dommages causés par la tempête se sont propagés dans le nord de l’Illinois, comme le montre ici à Dixon, où un grand arbre et des poteaux électriques sont tombés dans un quartier résidentiel.

(Earleen Hinton/Shaw Media)

On estime que la tornade qui a traversé Shorewood avant de se terminer à Joliet a duré 7,6 milles.

Une équipe d’enquête pense que le chemin a emprunté la tornade à travers les terrains de sport du complexe sportif Inwood à Joliet, où peu de dégâts ont été causés.

« Rien de substantiel », a déclaré le directeur exécutif du district de Joliet Park, Brad Staab, décrivant les dégâts comme deux morceaux de toiture d’un hangar de maintenance soufflant dans une clôture. « Nous avons pu jouer au baseball samedi matin. »

Une tornade EF0 qui a commencé à Minooka et a traversé Channahon avant de se terminer dans la région de Joliet a atteint une vitesse de vent estimée à 85 mph. Il a endommagé le toit d’une église à Minooka.

Les deux autres tornades confirmées se sont produites dans le comté de Kankakee.

Une tornade EF1 à Momence a atteint une vitesse de vent maximale estimée à 110 mph, arrachant une partie d’un toit et d’un mur dans un complexe d’appartements.

Une tornade EF0 qui a traversé des sections de Kankakee et Bradley a été estimée à une vitesse de vent maximale de 80 mph, endommageant principalement des arbres.