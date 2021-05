Plus de temps nécessaire pour clarifier la blessure de Kevin de Bruyne

La participation de Kevin de Bruyne au Championnat d’Europe ne deviendra plus claire que dans les quatre à cinq prochains jours, a déclaré l’entraîneur belge Roberto Martinez deux jours après que son joueur vedette a subi une fracture du double visage.

Martinez a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’il était trop tôt pour être sûr que le talisman du milieu de terrain de 29 ans pourrait jouer dans le tournoi, où la Belgique lancera sa campagne contre la Russie le 12 juin.

De Bruyne s’est fracturé le nez et un os autour de l’orbite de son œil gauche lors de la finale de la Ligue des champions samedi contre Manchester City lors de leur défaite 1-0 contre Chelsea.

« Kevin avait un programme différent du reste des joueurs, il n’allait nous rejoindre que sept jours plus tard parce qu’il jouait la finale de la Ligue des champions », a déclaré Martinez.

« Mais ce programme a évidemment été modifié, il ne pourra pas encore se détendre et se reposer. »

Martinez a déclaré que De Bruyne avait subi une série de tests hospitaliers, retournant d’abord à Manchester avant de rejoindre l’équipe belge.

« Nous devons être très prudents et nous aurons plus de clarté dans les prochains jours, mais j’ai parlé à Kevin et il était assez positif », a ajouté l’entraîneur espagnol.

« Nous sommes très chanceux que même s’il souffre d’une double fracture, il n’a pas besoin de chirurgie. Une opération lui aurait rendu impossible de disputer le Championnat d’Europe. »

« Nous ne savons pas si nous pouvons l’utiliser dans le premier match. Je ne peux pas donner de réponse car je n’ai aucun fait médical pour le moment, nous évaluons toujours la blessure et au cours des quatre à cinq prochains jours, nous attendons des éclaircissements. Ensuite, nous saurons quelles seront les prochaines étapes pour Kevin », a ajouté Martinez.

