Plus de temps à l’extérieur peut signifier moins de besoin de médicaments

6 février 2023 – Les citadins qui visitaient des parcs, des jardins communautaires ou d’autres espaces verts étaient souvent moins susceptibles d’avoir besoin de médicaments pour la dépression, l’hypertension artérielle ou l’asthme que ceux qui ne le faisaient pas, selon une nouvelle étude finlandaise.

Le lien entre les visites fréquentes d’espaces verts et une moindre consommation de ces drogues ne dépendait pas du niveau de revenu du ménage ou d’autres facteurs sociaux ou économiques, bien que l’obésité semble annuler les avantages d’être souvent à l’extérieur dans la nature.

Selon l’auteur principal, Anu W. Turunen, PhD, de l’Institut finlandais, les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses à l’appui des bienfaits pour la santé de l’exposition à la nature devraient rendre plus d’espaces verts de haute qualité disponibles dans les environnements urbains et promouvoir l’utilisation de ces espaces. pour la santé et le bien-être à Kuopio, en Finlande.

Les conclusions ont été publié en ligne 16 janvier dans le journal Médecine du travail et environnementale.

Les chercheurs ont demandé à 7 321 résidents sélectionnés au hasard dans trois grands centres urbains de Finlande – Helsinki, Espoo et Vantaa – à quelle fréquence ils se rendaient dans des espaces verts et des espaces bleus (plans d’eau) à moins d’un kilomètre de leur domicile, et aussi s’ils pouvaient voir espaces verts ou bleus de toutes les fenêtres de leur maison.