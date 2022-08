Plus de tempêtes prévues pour l’est du Kentucky ravagé par les inondations

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le Service météorologique national a prolongé une veille d’inondation jusqu’à dimanche soir pour les régions de l’est du Kentucky ravagées par les hautes eaux il y a plus d’une semaine et a déclaré qu’il y avait une menace d’orages dans la région pendant une grande partie de la semaine à venir.

Il y a une “menace persistante d’orages” jusqu’à jeudi qui pourrait produire de fortes pluies et provoquer des inondations soudaines “surtout si plusieurs orages passent au-dessus de la même zone”, a déclaré le service météorologique de Jackson.

Les prévisions incluent lundi, lorsque le président Joe Biden et la première dame Jill Biden devraient rejoindre le gouverneur du Kentucky Andy Beshear et son épouse, Britainy, dans un centre de récupération après sinistre de l’Agence fédérale de gestion des urgences dans l’est du Kentucky pour enquêter sur les dégâts et rencontrer ceux affecté.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a promis samedi une aide supplémentaire pour l’est du Kentucky ravagé par les inondations. Biden a autorisé une augmentation du niveau de financement fédéral pour les travaux d’urgence et la FEMA a ajouté cinq comtés à ceux éligibles à une aide individuelle pour un total de 12.

“C’est une bonne nouvelle et cela sera d’une grande aide”, a déclaré Beshear dans un tweet dimanche après avoir rendu visite la veille à des résidents déplacés qui séjournent dans des parcs d’État depuis les inondations catastrophiques.

“Ces Kentuckiens ont traversé l’inimaginable. Ma priorité est d’être là pour eux », a-t-il déclaré.

Au moins 37 personnes ont perdu la vie dans les inondations après que 8 à 10 1/2 pouces (20 à 27 centimètres) de pluie soient tombés en seulement 48 heures dans la région montagneuse des Appalaches. Les inondations ont également touché des zones situées juste de l’autre côté de la frontière en Virginie et en Virginie-Occidentale.

Le National Weather Service a déclaré que des estimations de précipitations basées sur des radars suggéraient que 14 à 16 pouces de pluie étaient tombés du 26 au 29 juillet, des totaux «historiquement sans précédent».

Plus de 1 300 personnes ont été secourues dans les jours qui ont suivi la tempête alors que des équipes fouillaient dans des bateaux et ratissaient les berges de ruisseaux obstruées par des débris. Les équipes de travail essayaient toujours de rétablir les connexions d’électricité et d’eau alors que les résidents cherchaient à réparer leurs maisons et leurs vies après les inondations.

Les pannes de courant ont été réduites à 300 dimanche, a tweeté Beshear. Le nombre de morts s’élevait à 37, mais la police de l’État du Kentucky a signalé qu’au moins deux personnes étaient toujours portées disparues.

« La dévastation est énorme. Nous serons là pour nos voisins de l’est du Kentucky dans les semaines, les mois et les années à venir », a déclaré Beshear.

