Trois ans seulement après le lancement des premiers téléphones 5G grand public comme le Samsung Galaxy S10 5G, les livraisons mondiales de téléphones 5G viennent de dépasser celles des téléphones 4G, selon un analyste.

Vous devrez plisser les yeux pour le voir, mais le graphique tweeté par le partenaire de Counterpoint et vice-président de la recherche, Neil Shah, montre que les téléphones 5G représentaient 49,9% des téléphones expédiés dans le monde sur les téléphones 4G à 49,7% (les 0,4% restants sont des téléphones 3G) au deuxième trimestre de 2022. C’est gagner par un cheveu, mais cela montre une tendance claire à mesure que les consommateurs abandonnent progressivement leurs anciens appareils et achètent de nouveaux téléphones capables de se connecter aux réseaux 5G.

Les opérateurs américains ont poussé l’adoption de la 5G, avec Verizon, qui a commencé l’année en disant qu’un tiers des abonnés avaient des téléphones 5G, ce qui rend moins cher l’obtention de téléphones 5G de premier plan avec de généreuses promotions. Les consommateurs n’achètent pas seulement des téléphones plus chers non plus, car la 5G s’est également propagée aux téléphones de milieu de gamme et à petit budget.

