Plus de survivants secourus 2 jours après l’accident d’un bateau au Nigeria, 106 morts

La police et les villageois ont secouru mercredi d’autres survivants d’un bateau qui a chaviré dans le fleuve Niger, dans le nord du Nigeria, tuant plus de 100 personnes alors qu’ils revenaient d’un mariage.

Le porte-parole de la police, Okasani Ajayi, a déclaré qu’au moins 144 personnes avaient été secourues depuis que le bateau surchargé avait chaviré tôt lundi lors d’un voyage tard dans la nuit dans le district de Pategi, dans l’État de Kwara, dans le centre-nord du pays. Le district est à 100 miles d’Ilorin, la capitale de l’État.

Le nombre de morts s’élève à 106, dont des enfants, a-t-il dit.

On ne savait pas immédiatement comment certains des passagers secourus avaient survécu pendant deux jours après l’accident. Ajayi n’a pas pu confirmer le nombre de personnes toujours portées disparues, mais les habitants ont estimé que le bateau transportait près de 300 passagers.

« Les gens sont toujours là », a-t-il dit à propos d’autres qui seraient toujours dans l’eau.

Les accidents de bateau sont fréquents dans de nombreuses communautés éloignées du Nigéria, où les navires fabriqués localement sont couramment utilisés pour le transport, les autorités blâmant souvent la surcharge et l’utilisation de bateaux mal entretenus pour les accidents.

L’accident de lundi a été l’un des plus meurtriers de ces dernières années, ont indiqué les autorités.

Selon Abdul Gana Lukpada, un chef local, la plupart de ceux qui se sont noyés étaient des parents de plusieurs villages qui ont assisté au mariage organisé dans le village d’Egboti dans l’État voisin du Niger et ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Ils sont arrivés à la cérémonie à moto mais ont dû repartir sur le bateau fabriqué localement après qu’une averse a inondé la route, a-t-il déclaré.

Alors que le bateau traversait le fleuve Niger, l’un des plus grands d’Afrique qui s’étend sur environ 2 500 milles, il a heurté une bûche et s’est fendu en deux, a déclaré Lukpada. La plupart des villageois n’étaient au courant de l’accident que quelques heures plus tard, car il s’est produit vers 3 heures du matin, a-t-il ajouté.

Lukpada a exhorté les autorités à réparer les routes du district afin que les gens n’aient pas toujours recours au transport par eau. « Si nos routes étaient bonnes, cela ne serait pas arrivé », a-t-il déclaré.

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné aux responsables de fournir une aide et une assistance immédiates aux survivants et aux familles des victimes. « Le fait que les victimes aient été invitées à une cérémonie de mariage a rendu le malheureux accident plus douloureux », a-t-il déclaré, selon un communiqué publié par son bureau.

« Le président Tinubu a promis que son administration examinerait les défis du transport fluvial dans le pays pour s’assurer que la question de la sécurité et des normes opérationnelles sont strictement respectées », ajoute le communiqué.