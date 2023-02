Plus de survivants retrouvés alors que le bilan du séisme entre la Turquie et la Syrie dépasse les 11 200

Mercredi, des chercheurs extrayaient encore des survivants des décombres du tremblement de terre qui a tué plus de 11 200 personnes en Turquie et en Syrie.

Des milliers de chercheurs ont travaillé dans des températures glaciales pour trouver ceux qui sont encore en vie sous des bâtiments aplatis de chaque côté de la frontière.

Des responsables et des médecins ont déclaré que 8 574 personnes étaient mortes en Turquie et 2 662 en Syrie suite au tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, portant le total à 11 236.

Mercredi, les chercheurs tiraient encore des survivants des décombres du tremblement de terre qui a tué plus de 11 200 personnes en Turquie et en Syrie, alors même que la fenêtre de sauvetage se rétrécissait.

Pendant deux jours et deux nuits depuis le séisme de magnitude 7,8, des milliers de chercheurs ont travaillé dans des températures glaciales pour retrouver ceux qui sont encore en vie sous des bâtiments aplatis de chaque côté de la frontière.

Le chef du Croissant-Rouge turc, Kerem Kinik, avait averti que les 72 premières heures étaient critiques dans les efforts de recherche et de sauvetage, mais a souligné les complications des “conditions météorologiques difficiles”.

Mercredi, les secouristes ont sauvé des enfants retrouvés sous un immeuble effondré dans la province turque de Hatay, durement touchée, où des pans entiers de villes ont été rasés.

“Tout d’un coup, nous avons entendu des voix et grâce à la pelleteuse… immédiatement, nous avons entendu les voix de trois personnes en même temps”, a déclaré le sauveteur Alperen Cetinkaya.

“Nous attendons plus d’eux (…) les chances de faire sortir les gens vivants d’ici sont très élevées”, a-t-il ajouté.

Des responsables et des médecins ont déclaré que 8 574 personnes étaient mortes en Turquie et 2 662 en Syrie suite au tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, portant le total à 11 236 – mais cela pourrait encore doubler si les pires craintes des experts se réalisaient.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le temps presse pour les milliers de blessés et ceux qui craignent encore d’être pris au piège.

“Des gens meurent chaque seconde”

En raison de l’ampleur des dégâts et du manque d’aide dans certaines zones, les survivants ont déclaré se sentir seuls face à la catastrophe.

“Même les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ont été gravement endommagés. Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres que celles qui se trouvent au-dessus”, a déclaré un habitant du nom de Hassan, qui n’a pas fourni son nom complet, dans la ville rebelle de Jindayris. .

Il ajouta:

Il y a environ 400 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré, avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et il n’y a pas de machinerie.

Les Casques blancs qui dirigent les efforts de sauvetage des personnes ensevelies sous les décombres dans les zones tenues par les rebelles en Syrie ont lancé un appel à l’aide internationale dans leur “course contre la montre”.

Depuis le tremblement de terre, ils peinent à sortir les survivants des décombres de dizaines de bâtiments rasés dans les régions du nord-ouest de la Syrie déchirée par la guerre qui restent hors du contrôle du gouvernement.

“Des équipes de secours internationales doivent venir dans notre région”, a déclaré Mohammed Shibli, porte-parole du groupe connu officiellement sous le nom de Défense civile syrienne.

“Des gens meurent à chaque seconde, nous sommes dans une course contre la montre”, a-t-il déclaré à l’AFP depuis la Turquie voisine.

La Syrie demande l’aide de l’UE

La question de l’aide à la Syrie était délicate et le gouvernement sanctionné à Damas a lancé un appel officiel à l’aide de l’UE, a déclaré le commissaire du bloc chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Une décennie de guerre civile et de bombardements aériens syro-russes avait déjà détruit des hôpitaux, effondré l’économie et provoqué des pénuries d’électricité, de carburant et d’eau.

La Commission européenne « encourage » les pays membres de l’UE à répondre à la demande de fournitures médicales et de nourriture de la Syrie, tout en veillant à ce que toute aide « ne soit pas détournée » par le gouvernement du président Bashar al-Assad, a noté Lenarcic.

Dans certaines parties de la Turquie frappée par le tremblement de terre, les magasins étaient fermés, il n’y avait pas de chauffage parce que les conduites de gaz avaient été coupées pour éviter les explosions, et trouver de l’essence était difficile.

LIRE | “Nous mourrons ici”: le désespoir hante les survivants du tremblement de terre alors que le nombre de morts grimpe à 10 000

Certaines familles de disparus essayaient de garder espoir pour un sauvetage mais se débattaient.

“Mon neveu, ma belle-sœur et la sœur de ma belle-sœur sont dans les ruines. Ils sont piégés sous les ruines et il n’y a aucun signe de vie”, a déclaré Semire Coban, institutrice de maternelle à Hatay, en Turquie.

“Nous ne pouvons pas les joindre. Nous essayons de leur parler, mais ils ne répondent pas… Nous attendons de l’aide. Cela fait maintenant 48 heures”, a-t-elle déclaré.

Des dizaines de pays, dont les États-Unis, la Chine et les États du Golfe, se sont engagés à aider, et des équipes de recherche ainsi que des secours sont déjà arrivés.

Jusqu’à 23 millions de personnes touchées

Une tempête hivernale a aggravé la misère en rendant de nombreuses routes – dont certaines endommagées par le tremblement de terre – presque impraticables, entraînant des embouteillages qui s’étendent sur des kilomètres dans certaines régions.

L’Organisation mondiale de la santé a averti que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées par le tremblement de terre massif et a exhorté les nations à se précipiter pour aider la zone sinistrée.

L’Union européenne n’a pas tardé à envoyer des équipes de secours en Turquie après le violent tremblement de terre qui a frappé le pays lundi près de la frontière avec la Syrie.

Mais il n’a initialement offert qu’une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants, en raison des sanctions de l’UE imposées depuis 2011 au gouvernement d’Assad pour sa répression brutale des manifestants qui a dégénéré en guerre civile.

La frontière turco-syrienne est l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Le tremblement de terre de lundi était le plus important que la Turquie ait connu depuis 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

En 1999, un tremblement de terre de magnitude 7,4 a tué plus de 17 000 personnes.

Les experts avertissent depuis longtemps qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, une mégalopole de 16 millions d’habitants remplie de maisons branlantes.