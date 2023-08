Plus de spécifications Xiaomi Pad 6 Max 14 fuient avant l’annonce

Xiaomi prépare un sacré événement de lancement pour le 14 août. Si l’on en croit les rumeurs, le géant chinois dévoilera le nouveau Mix Fold 3, le Redmi K60 Ultra, une variante Pro du Band 8 portable et un énorme 14 -pouces, tablette Android 2-en-1 Pad 6 Max 14.









Xiaomi Pad 6 Max 14 affiches

Xiaomi a maintenant partagé quelques images promotionnelles supplémentaires pour la tablette, révélant davantage les spécifications de l’appareil. Comme on le savait auparavant et son nom l’indique, le Pad 6 Max 14 aura un énorme écran LCD de 14 pouces à 144 Hz – 62% plus grand que les panneaux de 11 pouces des Pad 6 et Pad 6 Pro. Le Pad 6 Max sera alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 avec une énorme chambre à vapeur dissipant la chaleur de 15839 mm².

Il y aura une énorme batterie de 10 000 mAh alimentant la tablette, qui prendrait apparemment en charge une charge rapide de 67 W et une charge inversée impressionnante de 33 W, vous pouvez donc utiliser le Pad 6 Max 14 comme une banque d’alimentation décente. Xiaomi affiche également la puce de gestion de la batterie Surge G1, qui est destinée à préserver la santé de la batterie plus longtemps.









Enfin, le Xiaomi Pad 6 Max 14 aura apparemment un système à huit haut-parleurs. Cela devrait le rendre idéal pour la consommation multimédia. Avec son écran massif de 14 pouces et ses fonctionnalités intégrées comme un écran divisé en quatre, la tablette sonne également très bien en remplacement d’un PC.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix et la disponibilité.

