Plus de spécifications et de rendus de fuite du Galaxy Xcover 5

Samsung prépare une nouvelle entrée dans sa longue gamme de smartphones robustes. Nous avons déjà vu le Galaxy Xcover 5, à la fois dans diverses certifications, ainsi que dans certaines fuites.

Le téléphone devrait devenir officiel à un moment donné ce mois-ci, et selon les rumeurs, il se vendrait en Europe entre 289 et 299 €. Il sera proposé en une seule couleur, celle que vous pouvez voir dans les nouveaux rendus ci-dessous, que Samsung appelle Graphite Black.









Samsung Galaxy Xcover 5 a divulgué des rendus

On dit que le Xcover 5 arbore un écran tactile LCD de 5,3 pouces 720×1480, recouvert de verre Gorilla Glass 6. Le téléphone sera IP68 résistant à l’eau et à la poussière ainsi que certifié MIL-STD 810G pour résister aux éléments extrêmes.

Il est alimenté par le chipset Exynos 850, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. Les deux cartes SIM sont prises en charge. À l’arrière, vous obtenez un appareil photo 16 MP f / 1,8 avec un flash LED, tandis qu’à l’avant, il y a un vivaneau de 5 MP pour les selfies. La batterie est de 3000 mAh, avec prise en charge de la charge de 15 W. Le Xcover 5 fonctionne sous Android 11. Les dimensions du combiné sont de 147,1 x 71,6 x 9,2 mm et il pèse 172 g.

Source (en allemand)