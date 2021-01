Le Honor V40 va être le début de la société en tant qu’entité indépendante et le téléphone se présente comme une bête riche en fonctionnalités. Le dernier rapport de la soi-disant « Digital Chat Station » (traduit par Google) sur Weibo nous donne un peu plus d’informations sur la caméra frontale et la batterie.



Honor V30 Pro

Il dit que le double trou de perforation que nous avons vu dans l’affiche officielle abrite une caméra selfie 16MP standard à côté d’un capteur 3D ToF, ce qui signifie également que le V40 comportera un déverrouillage avancé du visage. Une batterie de 4000 mAh alimentera le combiné, mais seule la variante de mémoire plus spécifiée prendra en charge la charge sans fil de 50 W, confirmant une fuite récente. Une large gamme de couleurs 100% P3, des haut-parleurs stéréo et un ensemble de deux moteurs de vibration linéaires seront également à bord.

Compte tenu des informations fournies, il est probablement prudent de supposer que Honor ne fera pas la ségrégation traditionnelle des fonctionnalités en lançant plus d’un appareil phare, mais dévoilera à la place un seul téléphone V40, la seule différence étant la capacité de charge sans fil sur les configurations avec des stockage et RAM.

