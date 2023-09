Plus de spécifications du duo Samsung Galaxy Tab S9 FE apparaissent en ligne, ignoreront les panneaux OLED

Samsung devrait organiser un événement pour les appareils Fan Edition, notamment le smartphone Galaxy S23 FE, les appareils portables audio Galaxy Buds FE et deux tablettes – Galaxy Tab S9 FE et FE+. Plus de spécifications sur le duo d’ardoise sont apparues en ligne et les fans ne seront pas satisfaits des résultats.

Selon WinFuture, les grands écrans seront LCD et non OLED, ce qui aurait un impact important sur la consommation de la batterie et l’apparence des couleurs. De plus, seule la variante Plus fonctionnerait avec un S Pen, ce qui rendrait la variante non Plus peu attrayante.









Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+

Le panneau de la Galaxy Tab S9 FE devrait mesurer 10,9 pouces avec une résolution de 2304 x 1440 pixels, soit un rapport de 16:10. La Tab S9 FE+ devrait être livrée avec un écran de 12,4 pouces et une résolution de 2 560 x 1 600, soit le même rapport que le plus petit appareil.

La source a également déclaré que le chipset ne serait pas une plate-forme Snapdragon, et nous avons déjà repéré les appareils équipés de la puce Exynos 1380 – il s’agit d’un déclassement significatif par rapport au SoC phare du trio premium Tab S9.

Les options de mémoire seront au nombre de deux pour chaque version. L’option vanille sera proposée avec 6/128 Go ou 8/256 Go, tandis que l’option Plus sera proposée avec 8/128 Go ou 12/256 Go. Toutes les variantes disposeront d’un emplacement micro SD pour jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire.













Les appareils doivent être certifiés IP68 et disposer de caméras selfie de 12 MP, probablement les mêmes que sur la gamme Tab S9 appropriée. Le petit FE aura un appareil photo de 8 MP à l’arrière, tandis que le Plus aura deux caméras, mais nous ne pensons pas que ce soit une idée pratique de prendre des photos avec un appareil d’une trentaine de centimètres de large.

Nous nous attendons déjà à ce que les tablettes soient assez chères par rapport à la série Tab S7 FE. La Tab S9 FE devrait commencer à partir de 529 €, tandis que la Tab S9 FE+ devrait avoir un prix de départ de 699 €, et cela concerne les options Wi-Fi uniquement. Les tablettes prenant en charge la 5G coûteront probablement 100 € de plus.

Toutes les questions recevront une réponse le mois prochain, lorsque le lancement devrait avoir lieu. Samsung n’a pas encore officiellement fixé de date de lancement.

Source (en allemand)