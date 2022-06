Plus de spécifications de bas niveau de Google Pixel 7 Pro fuient du prototype

Si vous avez suivi l’actualité de Pixel ces derniers temps, vous savez probablement qu’un certain nombre d’unités prototypes pour le Pixel 7 vanille et le Pixel 7 Pro sont déjà dans la nature. Google a généralement fait un bon et rapide travail en les recherchant à distance et en les “bloquant” ou en les désactivant d’une manière ou d’une autre, mais cela n’a pas empêché les bricoleurs de fouiner dans ce qui reste comme les journaux de démarrage pour déterrer les spécifications.

Quelques détails supplémentaires de bas niveau ont maintenant été découverts. Sans ordre particulier, commençons par le nouveau Jeu de puces Tensor 2. La nouvelle fuite réaffirme que le Pixel 7 personnalisé GS201 puce utilisera toujours une conception de cœur de processeur 4 + 2 + 2 et continuera également à utiliser des cœurs Cortex-A55, comme en témoigne une solution de contournement spécifique repérée dans les journaux de démarrage. Pour autant que nous sachions déjà d'autres fuites, les deux "gros" cœurs Cortex-X1 seront également reportés du Tensor d'origine. La conception originale utilisait d'anciens cœurs A76 au lieu du dernier Cortex-A78 (le dernier des cœurs moyens ARMv8), qui pourrait finir par être le seul échange potentiel. Cela dit, nous ne savons toujours pas ce que Google a prévu pour le GPU et les autres matériels.













En parlant d'autre matériel, ce n'est pas la première fois qu'un nouveau panneau d'affichage pour le Pixel 7 Pro fait surface. Cette nouvelle fuite réaffirme qu'au moins l'unité prototype particulière en cours d'examen a un nouveau Panneau S6E3HC4 fabriqué par Samsung remplaçant l'ancien S6E3HC3 du Pixel 6 Pro. Ce changement de panneau est probablement la raison de l'augmentation de la luminosité maximale, comme l'indique également le logiciel – 1 000 nits et 100 % APL (tout l'écran est allumé), contre 800 nits actuellement. La résolution de l'écran devrait rester la même à 3 120 x 1 440 pixels, mais maintenant avec un mode natif 1080p ajouté pour potentiellement réduire la consommation d'énergie.













D’autres découvertes de la dernière série de prototypes d’espionnage de journaux incluent un nouveau Cirrus Logic CS40L26 puces pour l’haptique qui est apparemment une génération plus récente que ce que l’on trouve dans le Pixel 6 Pro. Par conséquent, nous pouvons probablement nous attendre à un meilleur retour haptique du Pixel 7 Pro.

Enfin, la puce STMicroelectronics ST54K NFC a été remplacée par une puce plus simple ST21NFC, qui n’inclut plus la fonctionnalité UWB sur la puce elle-même. Cela ne signifie pas que l’UWB a disparu du Pixel 7 Pro. Il sera simplement géré par une puce séparée.

