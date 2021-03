«Notre étude suggère que nous pourrons peut-être utiliser des moyens non invasifs pour tester des maladies telles que Covid-19 à l’avenir – un développement qui, j’en suis sûr, sera bien accueilli par tous». dit le Dr Melanie Bailey, co-auteur de l’étude, ajoutant que la forte probabilité de futures pandémies nécessite le développement de capacités de test plus rapides, plus précises et moins invasives.

Les autorités chinoises sont allées plus loin et ont analysé par voie orale plus d’un million de résidents de Pékin pour la variante britannique la plus infectieuse du coronavirus, insistant sur le fait que la méthode hautement invasive était plus précise que les tests PCR.

