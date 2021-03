Le sondage vu une moyenne de sommeil nocturne de moins de sept heures, mais plus de six. Après avoir examiné les facteurs influents potentiels, les chercheurs ont découvert que chaque heure supplémentaire de sommeil la nuit était associée à douze pour cent de chances inférieures d’infection à coronavirus. Ils ont également constaté qu’une heure supplémentaire acquise pendant la sieste pendant la journée était associée à une probabilité de six pour cent plus élevée, mais cette relation varie selon les pays, mentionne le rapport.

Leurs résultats ont montré que des facteurs tels que l’absence de sommeil ou une perturbation du sommeil et l’épuisement quotidien sont liés à un risque accru non seulement d’être infecté par un coronavirus, mais aussi d’avoir une maladie plus grave et une période de récupération plus longue. L’étude a également révélé que chaque heure, l’augmentation du temps passé à dormir la nuit réduisait de 12% les chances d’être infecté par le COVID-19.

