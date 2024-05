Plus de soldats russes tués que d’Ukrainiens depuis l’offensive de Kharkiv

La Russie a perdu huit fois plus de soldats que l’Ukraine depuis que Moscou a lancé sa dernière offensive dans la province de Kharkiv, dans le nord-est du pays, il y a deux semaines, a déclaré samedi le président Volodymyr Zelensky.

Zelensky a déclaré que les pertes massives sur le champ de bataille prouvent que le président russe Vladimir Poutine « n’a absolument aucun respect pour la vie humaine », dans une interview accordée à Le média kazakh Vlast.

Il estime entre 2 000 et 3 000 le nombre de soldats russes tués à Kharkiv depuis le 10 mai.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait perdu huit fois plus de soldats que l’Ukraine depuis le lancement de sa dernière offensive à Kharkiv il y a deux semaines. SERVICE DE PRESSE PRÉSIDENTIELLE UKRAINIENNE/AFP via Getty Images

Une vue aérienne de bâtiments fortement endommagés se dresse dans la ville frontalière ukrainienne de Vovchansk, dans l’oblast de Kharkiv. Getty Images

« Leur percée en direction de Kharkiv », a déclaré Zelensky, a entraîné « des pertes militaires de un à huit – un Ukrainien pour huit Russes », a-t-il déclaré, ajoutant que Poutine « ne s’en soucie pas du tout ».

Par ailleurs, Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris les zones que les troupes russes avaient tenté de conquérir au cours des deux dernières semaines.

« Nos soldats ont désormais réussi à prendre le contrôle de la zone frontalière par laquelle les occupants russes sont entrés », a déclaré Zelensky vendredi soir dans son discours vidéo.

Mais il a prévenu que la deuxième plus grande ville du pays, également nommée Kharkiv, était toujours vulnérable, un commentaire qui a été suivi d’une autre attaque.

Samedi, la Russie a lancé une attaque de jour contre un marché de matériaux de construction à Kharkiv, tuant et blessant plusieurs des 200 personnes qui se trouvaient alors sur le site.

« Tous les services de secours sont déjà sur place et apportent leur aide, secourent les personnes et éteignent l’incendie qui a complètement ravagé le bâtiment », Zelensky posté sur X. « Si l’Ukraine disposait de systèmes de défense aérienne suffisants et d’avions de combat modernes, des frappes russes comme celle-ci auraient été impossibles. Et c’est pourquoi nous appelons tous les dirigeants, tous les Etats : nous avons besoin d’un renforcement significatif de la défense aérienne et de capacités suffisantes pour détruire les terroristes russes.»

La Russie poursuit son assaut en frappant un marché de la ville de Kharkiv, en Ukraine, le samedi 25 mai 2024. ZUMAPRESS.com

L’attaque de samedi s’est produite quelques heures après L’Ukraine a ciblé l’aérodrome russe de Saki en Criméeet arrive moins d’un jour après les rapports ont commencé à circuler cela suggère que Poutine est prêt à discuter d’un cessez-le-feu selon les lignes de bataille actuelles.

La Russie pourrait poursuivre les combats, estiment les observateurs, mais cela signifierait une extension de son programme de conscription très impopulaire.

La rumeur tendant à un gel des combats est survenue alors que d’autres hauts responsables de la défense ont été arrêtés en Russie, soupçonnés de corruption et d’acceptation de pots-de-vin.

Commencez et terminez votre journée informé grâce à nos newsletters Rapport du matin et mise à jour du soir : votre source pour les actualités du jour Merci pour l’enregistrement!

Plus d’un million de dollars en objets et en espèces ont été récupérés au domicile du lieutenant-général Yury Kuznetsov, chef du personnel de la défense, accusé d’avoir accepté des pots-de-vin.

Le lieutenant-général Vadim Shamarin, chef d’état-major adjoint, et Vladimir Verteletsky, qui dirigeait la direction du personnel du ministère russe de la Défense, sont également accusés d’avoir accepté des pots-de-vin.

« La corruption est profondément enracinée au sein du ministère russe de la Défense », a déclaré un responsable britannique. mise à jour des renseignements » posté samedi sur X. « Et il est probable qu’il y aura d’autres arrestations. »

Cette répression fait suite à l’éviction par Poutine de Sergueï Choïgou de son poste de ministre de la Défense quelques jours après la reprise des combats à Kharkiv, qui a été largement critiqué pour sa gestion de la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine aurait déclaré vouloir un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles. Getty Images

Pendant ce temps, lors de l’inauguration samedi à West Point, le président Joe Biden a réaffirmé son engagement à maintenir les soldats américains hors de la région.

« Il n’y a pas de soldats américains en guerre en Ukraine », a déclaré Biden. « Je suis déterminé à ce que cela continue ainsi. Mais nous restons forts aux côtés de l’Ukraine et nous serons à leurs côtés.

Avec des fils de poste